ЛНЗ подпишет воспитанника Динамо из Кривбасса

Как стало известно Sport.ua, 22-летний Денис Кузык в ближайшее время пополнит ряды ЛНЗ.

Футболист, которого в минувшем сезоне в «Кривбассе» задействовали на позициях левого защитника и правого полузащитника, выступал за команду из Днепропетровской области с августа 2023 года. В сезоне 2024/2025 Кузык провел за «Кривбасс» 35 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи.

Контракт Дениса с криворожским клубом был рассчитан до лета следующего года, однако ЛНЗ, который недавно возглавил экс-наставник «Руха» Виталий Пономарев, договорился о выкупе прав на футболиста. Ранее Кузык, который долгое время принадлежал «Динамо», успел поиграть в аренде за «Черноморец», «Колос» и «Львов».

Напомним, по итогам предыдущего сезона УПЛ «Кривбасс» занял пятое место в турнирной таблице, а ЛНЗ финишировал 12-м.

Ранее мы сообщали, что полузащитник «Кривбасса» Ярослав Шевченко рассказал о готовности к тренировкам.