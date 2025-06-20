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  4. ЛНЗ подпишет воспитанника Динамо из Кривбасса
Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 15:05 |
1070
0

ЛНЗ подпишет воспитанника Динамо из Кривбасса

Черкасский клуб договорился о трансфере флангового универсала Кривбасса

20 июня 2025, 15:05 |
1070
0
ЛНЗ подпишет воспитанника Динамо из Кривбасса
ФК Кривбасс. Денис Кузык

Как стало известно Sport.ua, 22-летний Денис Кузык в ближайшее время пополнит ряды ЛНЗ.

Футболист, которого в минувшем сезоне в «Кривбассе» задействовали на позициях левого защитника и правого полузащитника, выступал за команду из Днепропетровской области с августа 2023 года. В сезоне 2024/2025 Кузык провел за «Кривбасс» 35 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи.

Контракт Дениса с криворожским клубом был рассчитан до лета следующего года, однако ЛНЗ, который недавно возглавил экс-наставник «Руха» Виталий Пономарев, договорился о выкупе прав на футболиста. Ранее Кузык, который долгое время принадлежал «Динамо», успел поиграть в аренде за «Черноморец», «Колос» и «Львов».

Напомним, по итогам предыдущего сезона УПЛ «Кривбасс» занял пятое место в турнирной таблице, а ЛНЗ финишировал 12-м.

Ранее мы сообщали, что полузащитник «Кривбасса» Ярослав Шевченко рассказал о готовности к тренировкам.

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Источник: клуб УПЛ подписал лучшего бомбардира Первой лиги Украины
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Денис Кузык Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы инсайд трансферы трансферы УПЛ
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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