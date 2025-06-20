Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Успел восстановиться после травмы»

Криворожский «Кривбасс» начал подготовку к новому сезону. Команда собралась на клубной базе и приступила к тренировочному процессу.

Вместе с партнерами по команде тренируется и Ярослав Шевченко. Полузащитник пропустил конец сезона из-за травмы, но уже готов вернуться в строй.

«За несколько недель отпуска успел немного отдохнуть от напряженного сезона и восстановиться после травмы. Спасибо реабилитологам. Готов к сборам, буду работать на все сто процентов», – прокомментировал Ярослав Шевченко.

В прошлом сезоне Шевченко провел за первую команду 6 матчей. В составе «Кривбасса» U-19 полузащитник сыграл 8 поединков, в которых забил 5 мячей.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» провел первую тренировку под руководством ван Леувена.