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  4. Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Успел восстановиться после травмы»
Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 14:34 |
62
0

Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Успел восстановиться после травмы»

Полузащитник «Кривбасса» рассказал о готовности к тренировкам

20 июня 2025, 14:34 |
62
0
Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Успел восстановиться после травмы»
ФК Кривбасс. Ярослав Шевченко

Криворожский «Кривбасс» начал подготовку к новому сезону. Команда собралась на клубной базе и приступила к тренировочному процессу.

Вместе с партнерами по команде тренируется и Ярослав Шевченко. Полузащитник пропустил конец сезона из-за травмы, но уже готов вернуться в строй.

«За несколько недель отпуска успел немного отдохнуть от напряженного сезона и восстановиться после травмы. Спасибо реабилитологам. Готов к сборам, буду работать на все сто процентов», – прокомментировал Ярослав Шевченко.

В прошлом сезоне Шевченко провел за первую команду 6 матчей. В составе «Кривбасса» U-19 полузащитник сыграл 8 поединков, в которых забил 5 мячей.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» провел первую тренировку под руководством ван Леувена.

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учебно-тренировочные сборы Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ярослав Шевченко
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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