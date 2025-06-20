Криворожский «Кривбасс» начал полноценную работу на летних сборах под руководством нового тренера Патрика ван Леувена.

Команда занимается в одноразовом режиме. Ожидается прибытие легионеров команды.

С основной группой тренируются молодые футболисты из «Кривбасса» U-19: Игорь Омельченко, Абубакар Салех, Тимур Бутенко.

Также занимается в общей группе Ярослав Шевченко, который пропустил концовку сезона из-за травмы.

Вернулся из аренды форвард Назар Попова, который провёл вторую часть сезона в «Ингульце».

Футболисты соскучились по футболу, поэтому тренируются с удовольствием.

ВИДЕО. Кривбасс провел первую тренировку под руководством ван Леувена