ВИДЕО. Кривбасс провел первую тренировку под руководством ван Леувена
К занятиям привлечены несколько игроков молодежной команды
Криворожский «Кривбасс» начал полноценную работу на летних сборах под руководством нового тренера Патрика ван Леувена.
Команда занимается в одноразовом режиме. Ожидается прибытие легионеров команды.
С основной группой тренируются молодые футболисты из «Кривбасса» U-19: Игорь Омельченко, Абубакар Салех, Тимур Бутенко.
Также занимается в общей группе Ярослав Шевченко, который пропустил концовку сезона из-за травмы.
Вернулся из аренды форвард Назар Попова, который провёл вторую часть сезона в «Ингульце».
Футболисты соскучились по футболу, поэтому тренируются с удовольствием.
ВИДЕО. Кривбасс провел первую тренировку под руководством ван Леувена
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