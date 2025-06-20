ТВЕРДОХЛЕБ: «Соскучился по футболу. Будет формироваться новый Кривбасс»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб рассказал о начале подготовки команды к новому сезону.

– Егор, какие первые эмоции после возвращения к тренировкам?

– Мы уже собрались, провели первую тренировку. Всё на позитиве. Можно сказать, формируем новую команду и будем вместе плодотворно готовиться к старту нового чемпионата. А что будет в чемпионате – увидим. Будем готовиться на сто процентов.

– Скучал по футболу?

– Думаю, что все ребята, как и я, скучали по тренировкам, по самому процессу. Классно снова выйти на поле и провести первую тренировку – она всегда эмоциональная. Будем дальше готовиться. Конечно, скучал по футболу, по тренировочному процессу. Отпуск как раз для того, чтобы психологически перезагрузиться, набраться положительных эмоций и с новыми силами начать тренировки, войти в чемпионат.

– Был ли знаком лично до этого с новым наставником «Кривбасса» Патриком ван Леувеном?

– Нет, ближе познакомимся в процессе тренировок. Сам тренер скажет нам, какой стиль и игру он хочет видеть. Сейчас это сложно сказать, ведь мы формируем новую команду и уже в процессе будем понимать, куда двигаться.

– Какие цели ставишь перед собой в новом сезоне?

– Цели – побеждать, стараться выигрывать в каждом матче и забивать. Цели те же, что и в прошлом чемпионате: прогрессировать, не сбавлять обороты и двигаться только вперёд.