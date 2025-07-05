Первое поражение Ротаня. Полесье проиграло словацкому клубу ДАК 1904
Команда Руслана Ротаня пропустила три мяча
«Полесье» продолжает подготовку к старту нового сезона. Команда Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. В очередном спарринге «Полесье» со счетом 0:3 проиграло словацкому клубу ДАК 1904.
«Полесье» проводило второй матч за день. Ранее команда со счетом 3:1 обыграла австрийский клуб «Хорн». Следует отметить, что «Хорн» выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Австрии.
В матче с ДАК 1904 «Полесье» пропустило на 15-й минуте. Автором гола стал Йоаннис Ниархос. А на 39-й минуте Кароль Бласко отправил в ворота житомирского клуба второй мяч.
Переломить ход матча «Полесье» так и не смогло. Более того, на 76 минуте пропустило третий гол.
Товарищеский матч. 5 июля. Австрия
«Полесье» (Украина) – ДАК 1904 (Словакия) – 0:3
Голы: Ниархос, 15, Бласко, 39, Труса, 76
«Полесье» (стартовый состав): Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Гришкевич, Бабенко, Таллес, Мустафаев, Крушинский, Гуцуляк, Филиппов.
Видеозапись матча
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