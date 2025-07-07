Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – ДАК 1904 – 0:3. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 17:06 |
110
0

Полесье – ДАК 1904 – 0:3. Видео голов и обзор матча

Команда Руслана Ротаня потерпела первое поражение на сборах

07 июля 2025, 17:06 |
110
0
Полесье – ДАК 1904 – 0:3. Видео голов и обзор матча
ФК Полесье

«Полесье» продолжает подготовку к старту нового сезона. Команда Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. В очередном спарринге «Полесье» со счетом 0:3 проиграло словацкому клубу ДАК 1904.

«Полесье» проводило второй матч за день. Ранее команда со счетом 3:1 обыграла австрийский клуб «Хорн». Следует отметить, что «Хорн» выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Австрии.

В матче с ДАК 1904 «Полесье» пропустило на 15-й минуте. Автором гола стал Йоаннис Ниархос. А на 39-й минуте Кароль Бласко отправил в ворота житомирского клуба второй мяч.

Переломить ход матча «Полесье» так и не смогло. Более того, на 76 минуте пропустило третий гол.

Товарищеский матч. 5 июля. Австрия

«Полесье» (Украина) – ДАК 1904 (Словакия) – 0:3

Голы: Ниархос, 15, Бласко, 39, Труса, 76

«Полесье» (стартовый состав): Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Гришкевич, Бабенко, Таллес, Мустафаев, Крушинский, Гуцуляк, Филиппов.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

По теме:
Владелец Ворсклы Жеваго: «Это абсолютно неприемлемо. Будем бороться за УПЛ»
Когда стартует чемпион. Определены даты и время матчей 1-го тура УПЛ
Верес – Колос – 3:2. Видео голов и обзор матча
товарищеские матчи Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ДАК 1904 Дунайска Стреда контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик может оформить сенсационный трансфер. Это поможет Жироне
Футбол | 07 июля 2025, 11:20 8
Довбик может оформить сенсационный трансфер. Это поможет Жироне
Довбик может оформить сенсационный трансфер. Это поможет Жироне

Украинца хочет подписать «Милан»

ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира
Футбол | 06 июля 2025, 21:28 2
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира

Джон Дуран присоединился к турецкому клубу на правах годовой аренды из «Аль-Насра»

Главный тренер европейского топ-клуба подтвердил трансфер Модрича
Футбол | 07.07.2025, 14:56
Главный тренер европейского топ-клуба подтвердил трансфер Модрича
Главный тренер европейского топ-клуба подтвердил трансфер Модрича
Обновлен рейтинг Золотого мяча перед суперматчем ПСЖ – Реал Мадрид
Футбол | 07.07.2025, 04:03
Обновлен рейтинг Золотого мяча перед суперматчем ПСЖ – Реал Мадрид
Обновлен рейтинг Золотого мяча перед суперматчем ПСЖ – Реал Мадрид
Шеннон Бриггс назвал победителя мега-реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 07.07.2025, 07:08
Шеннон Бриггс назвал победителя мега-реванша Усик – Дюбуа
Шеннон Бриггс назвал победителя мега-реванша Усик – Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны все пары 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин
Стали известны все пары 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин
06.07.2025, 07:23
Теннис
ВИДЕО. Футболист Барселоны красиво отдыхает с украинкой. В Польше
ВИДЕО. Футболист Барселоны красиво отдыхает с украинкой. В Польше
06.07.2025, 01:43 2
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок обязательно вернется в Реал»
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок обязательно вернется в Реал»
05.07.2025, 23:12
Футбол
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
06.07.2025, 09:10 15
Футбол
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
06.07.2025, 08:31 9
Футбол
Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке
Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке
05.07.2025, 16:33
Волейбол
Фьюри обратился к Дюбуа перед боем с Усиком и дал дерзкий совет
Фьюри обратился к Дюбуа перед боем с Усиком и дал дерзкий совет
05.07.2025, 19:47 4
Бокс
Промоутер: «То, что он сделал в отношении Усика – посмешище»
Промоутер: «То, что он сделал в отношении Усика – посмешище»
06.07.2025, 00:48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем