Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

5 июля в 12:00 встречаются Полесье Житомир и словацкая команда ДАК 1904 Дунайска Стреда.

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Полесье проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Это второй спарринг волков в игровой день. 5 июля в 12:00 у Полесья – матч с австрийским клубом Хорн.

Житомирское Полесье готовится к квалификации Q2 Лиги конференций, где сыграет против победителя пары Борац Баня-Лука – Санта-Колома.

Полесье – ДАК 1904. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча