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Товарищеские матчи
Полесье
05.07.2025 18:30 - : -
ДАК 1904
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 08:36 | Обновлено 05 июля 2025, 08:41
22
0

Полесье – ДАК 1904. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча

05 июля 2025, 08:36 | Обновлено 05 июля 2025, 08:41
22
0
Полесье – ДАК 1904. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье Житомир

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

5 июля в 12:00 встречаются Полесье Житомир и словацкая команда ДАК 1904 Дунайска Стреда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Это второй спарринг волков в игровой день. 5 июля в 12:00 у Полесья – матч с австрийским клубом Хорн.

Житомирское Полесье готовится к квалификации Q2 Лиги конференций, где сыграет против победителя пары Борац Баня-Лука – Санта-Колома.

Полесье – ДАК 1904. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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