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Товарищеские матчи
Полесье
05.07.2025 18:30 – 47 0 : 2
ДАК 1904
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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 18:14 |
266
0

Полесье проводит контрольный матч с клубом ДАК 1904. Стартовые составы

Команда Руслана Ротаня сыграет с представителем чемпионата Словакии

05 июля 2025, 18:14 |
266
0
Полесье проводит контрольный матч с клубом ДАК 1904. Стартовые составы
ФК Полесье

«Полесье» продолжает подготовку к старту нового сезона. Команда Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии и проверяет свои силы в товарищеских матчах.

«Полесье» уже сыграло три контрольных матча. Команда сыграла вничью с братиславским «Слованом» (1:1). Во втором спарринге «Полесье» разгромило австрийский клуб четвертого дивизиона «Бад-Леонфельден» (5:1).

Третий товарищеский матч «Полесье» сыграло 5 июля с австрийским клубом «Хорн». Матч завершился победой представителя УПЛ со счетом 3:0.

На 5 июля у «Полесья» запланирован еще один матч. Команда Руслана Ротаня сыграет с клубом ДАК 1904 (Словакия). В прошлом сезоне ДАК 1904 занял 4-е место в высшей лиге чемпионата Словакии и через плей-офф получил путевку в квалификацию Лиги конференций. Однако на данный момент клуб отстранен от еврокубков.

Начало поединка в 18:30 по Киеву. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Полесья».

«Полесье» (стартовый состав): Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Гришкевич, Бабенко, Таллес, Мустафаев, Крушинский, Гуцуляк, Филиппов.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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