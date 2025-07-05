Полесье проводит контрольный матч с клубом ДАК 1904. Стартовые составы

«Полесье» продолжает подготовку к старту нового сезона. Команда Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии и проверяет свои силы в товарищеских матчах.

«Полесье» уже сыграло три контрольных матча. Команда сыграла вничью с братиславским «Слованом» (1:1). Во втором спарринге «Полесье» разгромило австрийский клуб четвертого дивизиона «Бад-Леонфельден» (5:1).

Третий товарищеский матч «Полесье» сыграло 5 июля с австрийским клубом «Хорн». Матч завершился победой представителя УПЛ со счетом 3:0.

На 5 июля у «Полесья» запланирован еще один матч. Команда Руслана Ротаня сыграет с клубом ДАК 1904 (Словакия). В прошлом сезоне ДАК 1904 занял 4-е место в высшей лиге чемпионата Словакии и через плей-офф получил путевку в квалификацию Лиги конференций. Однако на данный момент клуб отстранен от еврокубков.

Начало поединка в 18:30 по Киеву. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Полесья».

«Полесье» (стартовый состав): Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Гришкевич, Бабенко, Таллес, Мустафаев, Крушинский, Гуцуляк, Филиппов.