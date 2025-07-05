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Товарищеские матчи
Полесье
05.07.2025 12:00 – FT 3 : 1
Хорн
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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 14:32 | Обновлено 05 июля 2025, 14:33
359
0

Полесье в контрольном матче обыграло австрийский клуб Хорн

Команда Руслана Ротаня сыграла с командой из третьего дивизиона чемпионата Австрии

05 июля 2025, 14:32 | Обновлено 05 июля 2025, 14:33
359
0
Полесье в контрольном матче обыграло австрийский клуб Хорн
ФК Полесье

«Полесье» продолжает подготовку к новому сезону. Команда проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. В субботу, 5 июля «Полесье» сыграет два товарищеских матча.

В первом поединке дня «Полесье» встретилось с австрийским клубом «Хорн». В прошлом сезоне «Хорн» занял 15-е место во второй лиге чемпионата Австрии и выбыл в третью лигу.

«Полесье» владело преимуществом, которое на 16-й минуте воплотил в гол Николай Гайдучик. А уже через минуту Томер Йосефи отправил в ворота «Хорна» второй мяч.

После перерыва команды обменялись забитыми мячами. На гол Александра Андриевского «Хорн» ответил на 86-й минуте. В итоге победа «Полесья» со счетом 3:1

На 5 июля у Полесья запланирован еще один поединок. Команда Руслана Ротаня сыграет с клубом ДАК 1904 (Словакия). Начало поединка в 18:30 по Киеву.

Товарищеский матч. 5 июля. Австрия

«Хорн» – «Полесье» – 1:3

Голы: Гайдучик, 16, Йосефи, 17, Андриевский, 72 – ?, 86

Полесье (стартовый состав): Кудрик, Корнийчук, Бескоровайный, Виале, Хадрой, Мельниченко, Андриевский, Йосефи, Гонсалвеш, Майсурадзе, Гайдучик.

Видеозапись матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Полесье
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