Полесье в контрольном матче обыграло австрийский клуб Хорн

«Полесье» продолжает подготовку к новому сезону. Команда проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. В субботу, 5 июля «Полесье» сыграет два товарищеских матча.

В первом поединке дня «Полесье» встретилось с австрийским клубом «Хорн». В прошлом сезоне «Хорн» занял 15-е место во второй лиге чемпионата Австрии и выбыл в третью лигу.

«Полесье» владело преимуществом, которое на 16-й минуте воплотил в гол Николай Гайдучик. А уже через минуту Томер Йосефи отправил в ворота «Хорна» второй мяч.

После перерыва команды обменялись забитыми мячами. На гол Александра Андриевского «Хорн» ответил на 86-й минуте. В итоге победа «Полесья» со счетом 3:1

На 5 июля у Полесья запланирован еще один поединок. Команда Руслана Ротаня сыграет с клубом ДАК 1904 (Словакия). Начало поединка в 18:30 по Киеву.

Товарищеский матч. 5 июля. Австрия

«Хорн» – «Полесье» – 1:3

Голы: Гайдучик, 16, Йосефи, 17, Андриевский, 72 – ?, 86

Полесье (стартовый состав): Кудрик, Корнийчук, Бескоровайный, Виале, Хадрой, Мельниченко, Андриевский, Йосефи, Гонсалвеш, Майсурадзе, Гайдучик.

Видеозапись матча