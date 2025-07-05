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  4. Полесье проводит контрольный матч с австрийским Хорном. Стартовые составы
Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 11:42 |
124
0

Полесье проводит контрольный матч с австрийским Хорном. Стартовые составы

Команда Руслана Ротаня сыграет с клубом из третьего дивизиона чемпионата Австрии

05 июля 2025, 11:42 |
124
0
Полесье проводит контрольный матч с австрийским Хорном. Стартовые составы
ФК Полесье

«Полесье» продолжает подготовку к новому сезону. Команда проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии и 5 июля сыграет два товарищеских матча.

«Полесье» уже сыграло два контрольных матча. Команда разошлась миром с братиславским «Слованом» (1:1). Во втором спарринге «Полесье» разгромило австрийский клуб четвертого дивизиона «Бад-Леонфельден» (5:1).

Следующим соперником «Полесья» также станет австрийский клуб. «Хорн» в прошлом сезоне занял 15-е место во второй лиге чемпионата Австрии и выбыл в третью лигу.

Матч с австрийским клубом «Хорн» начнется в 12:00 по Киеву. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Полесья».

На 5 июля у «Полесья» запланирован еще один поединок. Команда Руслана Ротаня сыграет с клубом ДАК 1904 (Словакия). Начало матча в 18:30 по Киеву.

Полесье (стартовый состав): Кудрик, Корнийчук, Бескоровайный, Виале, Хадрой, Мельниченко, Андриевский, Йосефи, Гонсалвеш, Майсурадзе, Гайдучик.

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товарищеские матчи Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ДАК 1904 Дунайска Стреда контрольные матчи УПЛ
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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