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Товарищеские матчи
Полесье
05.07.2025 12:00 - : -
Хорн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 08:27 | Обновлено 05 июля 2025, 08:42
17
0

Полесье – Хорн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 июля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча

05 июля 2025, 08:27 | Обновлено 05 июля 2025, 08:42
17
0
Полесье – Хорн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье Житомир

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

5 июля в 12:00 встречаются Полесье Житомир и австрийская команда Хорн.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Это первый спарринг волков в игровой день. 5 июля в 18:30 Полесье сыграет с клубом ДАК 1904 из Словакии.

Житомирское Полесье готовится к квалификации Q2 Лиги конференций, где сыграет против победителя пары Борац Баня-Лука – Санта-Колома.

Полесье – Хорн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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