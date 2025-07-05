Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

5 июля в 12:00 встречаются Полесье Житомир и австрийская команда Хорн.

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Полесье проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Это первый спарринг волков в игровой день. 5 июля в 18:30 Полесье сыграет с клубом ДАК 1904 из Словакии.

Житомирское Полесье готовится к квалификации Q2 Лиги конференций, где сыграет против победителя пары Борац Баня-Лука – Санта-Колома.

Полесье – Хорн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча