Полесье – Хорн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 июля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
5 июля в 12:00 встречаются Полесье Житомир и австрийская команда Хорн.
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Полесье проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Это первый спарринг волков в игровой день. 5 июля в 18:30 Полесье сыграет с клубом ДАК 1904 из Словакии.
Житомирское Полесье готовится к квалификации Q2 Лиги конференций, где сыграет против победителя пары Борац Баня-Лука – Санта-Колома.
Полесье – Хорн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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