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  4. Руслан РОТАНЬ: «Ты становишься все хуже и хуже. Слишком много агонии»
Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 09:11 | Обновлено 07 июля 2025, 09:18
1187
0

Руслан РОТАНЬ: «Ты становишься все хуже и хуже. Слишком много агонии»

Главный тренер «Полесья» остался недоволен после разгромного поражения

07 июля 2025, 09:11 | Обновлено 07 июля 2025, 09:18
1187
0
Руслан РОТАНЬ: «Ты становишься все хуже и хуже. Слишком много агонии»
ФК Полесье Житомир. Руслан Ротань

5 июля состоялся товарищеский матч, в котором встретились словацкий «ДАК 1904» и житомирское «Полесье». Украинская команда уступила сопернику с разгромным счетом 0:3. После завершения поединка главный тренер «волков» Руслан Ротань прокомментировал игру своих подопечных:

«Не нужно посыпать голову пеплом. Это сборы, понятно, что разные готовности и все такое. Что касается игры и первого тайма, хоть и мы проигрывали 0:2, я не видел большой проблемы. Да, были ошибки в обороне, но это те, которые можно исправить.

Вот второй тайм мне совсем не понравился. В первую очередь настроением. Мы не должны так реагировать, если проигрываем 2:0, 3:0. Должны гнуть свою линию, должны, как минимум, больше усилий прилагать, чтобы стараться прессинговать. Мне очень не понравилась наша ситуация, когда 2:0 проигрываешь, ты становишься все хуже, хуже и хуже. И очень много агонии, очень много неправильных решений. Они, в принципе, и привели к такому счёту.

Это будет полезный для нас матч. Это в первую очередь в плане настроения и конкуренции. Я думаю, что в следующих матчах мы должны стать сильнее, как минимум, если сделаем выводы. Это все исправим.

В принципе, что касается первого тайма, он был нормальным. Ситуации были игровые. Единственное, что в завершающей фазе мы должны быть более агрессивными, должны быть голодны до голов. Мы очень легко доходили до третьей зоны, однако там не были агрессивными. Принимали неправильные решения. Когда счет стал 2:0, мы начали неправильные решения принимать уже в обороне.

Мы должны более спокойными на мяче быть, расценивать ситуацию, когда соперник идет один в один, когда у нас есть большинство. Это уже работа тренерского состава, когда мы должны спокойно объяснить игрокам.

Вот психология мне очень не понравилась. После счета 2:0 поплыли вниз и совсем не верили в победу. Это очень плохо и поэтому с игроками у нас будет разговор», – рассказал Ротань.

ВИДЕО. Слова Ротаня после разгромного поражения в товарищеском поединке

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Руслан Ротань ДАК 1904 Дунайска Стреда товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Николай Титюк Источник: ФК Полесье
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