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  4. ВИДЕО. Колос начал подготовку к новому сезону в УПЛ
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 14:41 |
129
0

ВИДЕО. Колос начал подготовку к новому сезону в УПЛ

Команда Руслана Костышина провела первую тренировку

25 июня 2025, 14:41 |
129
0
ВИДЕО. Колос начал подготовку к новому сезону в УПЛ
ФК Колос

Игроки «Колоса» вернулись из отпуска и начали подготовку к старту нового сезона. Футболисты готовы к напряженной работе на тренировках.

«Колос» будет проводить учебно-тренировочные сборы на клубной базе в Ковалевке. Тренерский штаб планирует провести семь контрольных матчей.

«Работа началась. Желаем ребятам вдохновения и сил!», - написала пресс-служба «Колоса»

Прошлый сезон команда Руслана Костышина завершила на десятом месте. В 30 матчах «Колос» набрал 36 очков.

Ранее сообщалось, что три игрока «Колоса» вернулись из аренды.

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видео Колос Ковалевка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Руслан Костышин
Сергей Турчак Источник: ФК Колос Ковалевка
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