ВИДЕО. Колос начал подготовку к новому сезону в УПЛ
Команда Руслана Костышина провела первую тренировку
Игроки «Колоса» вернулись из отпуска и начали подготовку к старту нового сезона. Футболисты готовы к напряженной работе на тренировках.
«Колос» будет проводить учебно-тренировочные сборы на клубной базе в Ковалевке. Тренерский штаб планирует провести семь контрольных матчей.
«Работа началась. Желаем ребятам вдохновения и сил!», - написала пресс-служба «Колоса»
Прошлый сезон команда Руслана Костышина завершила на десятом месте. В 30 матчах «Колос» набрал 36 очков.
Ранее сообщалось, что три игрока «Колоса» вернулись из аренды.
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