Проведут сборы с командой. Три игрока Колоса вернулись из аренды
Ильин, Салабай и Кукош вернулись в «Колос»
«Колос» готовится к летним учебно-тренировочным сборам. Вместе с командой будут проходить подготовку Олег Ильин, Антон Салабай и Каталин Кукош.
Срок аренды этих игроков подошел к концу. У них есть возможность проявить себя и пробиться в основной состав команды.
Олег Ильин выступал в «Оболони». Сыграл за киевский клуб 17 матчей. Забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Антон Салабай играл за «Ворсклу». Провел 23 матча. Отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.
Каталин Кукош сыграл три матча за «Зимбру» (Молдова). Результативными действиями не отметился.
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