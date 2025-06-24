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  4. Проведут сборы с командой. Три игрока Колоса вернулись из аренды
Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 13:52 |
380
0

Проведут сборы с командой. Три игрока Колоса вернулись из аренды

Ильин, Салабай и Кукош вернулись в «Колос»

24 июня 2025, 13:52 |
380
0
Проведут сборы с командой. Три игрока Колоса вернулись из аренды
ФК Колос

«Колос» готовится к летним учебно-тренировочным сборам. Вместе с командой будут проходить подготовку Олег Ильин, Антон Салабай и Каталин Кукош.

Срок аренды этих игроков подошел к концу. У них есть возможность проявить себя и пробиться в основной состав команды.

Олег Ильин выступал в «Оболони». Сыграл за киевский клуб 17 матчей. Забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Антон Салабай играл за «Ворсклу». Провел 23 матча. Отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.

Каталин Кукош сыграл три матча за «Зимбру» (Молдова). Результативными действиями не отметился.

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Сергей Турчак Источник: ФК Колос Ковалевка
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