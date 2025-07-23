Разница в классе. Верес не оставил шансов Подолью в товарищеской игре

23 июля в рамках подготовки к новому сезону ровенский «Верес» встретился с хмельницким «Подольем».

Представители Премьер-лиги существенно превосходили соперника. Несколько моментов в начале игры уже дали понять, что разница в классе существенная.

Первый гол ровенчане забили на 31-й минуте. Вовченко навесил на Харатина, а Игорь в борьбе заставил защитника «Подолья» ошибиться и срезать «кожаного» в собственные ворота. На 38-й Шарай сделал безупречную передачу на Ндукве, а последний вколотил мяч в ворота соперника.

В начале второго тайма игроки «Вереса» забили дважды. На 52-й минуте отличился Вовченко, а на 54-й – Бойко.

В конце матча игроки «Подолья» один гол отыграли.

Контрольный матч. 23 июля

Верес Ровно – Подолье Хмельницкий - 4:1

Голы: автогол, 31, Ндукве, 38, Вовченко, 52, Бойко, 54, – игрок Подолья 86