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Товарищеские матчи
Верес
23.07.2025 15:30 – FT 4 : 1
Подолье
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Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 18:15 |
500
0

Разница в классе. Верес не оставил шансов Подолью в товарищеской игре

Подопечные Олега Шандрука разгромили соперника

23 июля 2025, 18:15 |
500
0
Разница в классе. Верес не оставил шансов Подолью в товарищеской игре
ФК Подолье

23 июля в рамках подготовки к новому сезону ровенский «Верес» встретился с хмельницким «Подольем».

Представители Премьер-лиги существенно превосходили соперника. Несколько моментов в начале игры уже дали понять, что разница в классе существенная.

Первый гол ровенчане забили на 31-й минуте. Вовченко навесил на Харатина, а Игорь в борьбе заставил защитника «Подолья» ошибиться и срезать «кожаного» в собственные ворота. На 38-й Шарай сделал безупречную передачу на Ндукве, а последний вколотил мяч в ворота соперника.

В начале второго тайма игроки «Вереса» забили дважды. На 52-й минуте отличился Вовченко, а на 54-й – Бойко.

В конце матча игроки «Подолья» один гол отыграли.

Контрольный матч. 23 июля

Верес Ровно – Подолье Хмельницкий - 4:1

Голы: автогол, 31, Ндукве, 38, Вовченко, 52, Бойко, 54, – игрок Подолья 86

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товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Подолье Хмельницкий Семен Вовченко Денис Ндукве Виталий Бойко
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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