Верес проводит контрольный матч с Подольем. Стартовые составы
Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард» и начнется в 15:30
«Верес» продолжает подготовку к началу нового сезона. В среду, 23 июля, команда Олега Шандрука проведет спарринг с хмельницким «Подольем».
Для «Вереса» спарринг с «Подольем» станет седьмым контрольным матчем на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда из Ровно обыграла тернопольскую «Ниву» (3:0), «Колос» (3:2), «Кудровку» (1:0), «Колос-2» (2:1) и обменялась победами со киевской «Оболонью» – 1:0 и 0:3.
«Подолье» сберегло прописку в Первой лиге, обыграв в переходных матчах «Колос-2». Команда активно готовится к новому сезону. В предыдущем спарринге «Подолье» разгромило винницкую «Ниву» (3:0).
Поединок «Вереса» и «Подолья» пройдет в Ровно на стадионе «Авангард» 23 июля. Начало матча в 15:30.
Ранее сообщалось, что «Подолье» подписало бывшего полузащитника «Руха».
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