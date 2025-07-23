Верес проводит контрольный матч с Подольем. Стартовые составы

«Верес» продолжает подготовку к началу нового сезона. В среду, 23 июля, команда Олега Шандрука проведет спарринг с хмельницким «Подольем».

Для «Вереса» спарринг с «Подольем» станет седьмым контрольным матчем на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда из Ровно обыграла тернопольскую «Ниву» (3:0), «Колос» (3:2), «Кудровку» (1:0), «Колос-2» (2:1) и обменялась победами со киевской «Оболонью» – 1:0 и 0:3.

«Подолье» сберегло прописку в Первой лиге, обыграв в переходных матчах «Колос-2». Команда активно готовится к новому сезону. В предыдущем спарринге «Подолье» разгромило винницкую «Ниву» (3:0).

Поединок «Вереса» и «Подолья» пройдет в Ровно на стадионе «Авангард» 23 июля. Начало матча в 15:30.

Ранее сообщалось, что «Подолье» подписало бывшего полузащитника «Руха».