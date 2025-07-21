ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги подписал бывшего полузащитника Руха

Перволиговый клуб «Подолье» официально представил 25-летнего Владимира Рудюка в качестве нового футболиста команды.

Игрок будет выступать в новом коллективе под 21-м номером. Информация о подписанном контракте отсутствует.

Предыдущий сезон Владимир отыграл в составе другого клуба Первой лиги – «Прикарпатье». В течение игрового года Рудюк отбегал 17 поединков, заработав две желтые карточки.

В «Прикарпатье» полузащитник полноценно перебрался летом 2024 года после того, как дважды находился в команде на правах аренды. С 2021 года Рудюк сыграл за «Прикарпатье» 76 матчей, забил три мяча и отдал шесть ассистов.