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Украина. Первая лига
21 июля 2025, 17:31 | Обновлено 21 июля 2025, 17:36
426
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги подписал бывшего полузащитника Руха

«Подолье» представило Владимира Рудюка в качестве нового игрока

21 июля 2025, 17:31 | Обновлено 21 июля 2025, 17:36
426
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги подписал бывшего полузащитника Руха
ФК Подолье. Владимир Рудюк

Перволиговый клуб «Подолье» официально представил 25-летнего Владимира Рудюка в качестве нового футболиста команды.

Игрок будет выступать в новом коллективе под 21-м номером. Информация о подписанном контракте отсутствует.

Предыдущий сезон Владимир отыграл в составе другого клуба Первой лиги – «Прикарпатье». В течение игрового года Рудюк отбегал 17 поединков, заработав две желтые карточки.

В «Прикарпатье» полузащитник полноценно перебрался летом 2024 года после того, как дважды находился в команде на правах аренды. С 2021 года Рудюк сыграл за «Прикарпатье» 76 матчей, забил три мяча и отдал шесть ассистов.

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Подолье Хмельницкий чемпионат Украины по футболу трансферы Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск
Андрей Витренко Источник: ФК Подолье
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