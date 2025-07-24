Верес Ровно – Подолье Хмельницкий – 4:1. Видео голов и обзор матча

«Верес» продолжает подготовку к началу нового сезона. В среду, 23 июля, команда Олега Шандрука провела спарринг с хмельницким «Подольем».

«Верес» открыл счет на 31-й минуте. Игрок «Подолья» Андрей Кухарук срезал мяч в собственные ворота. А на 38-й минуте Денис Ндукве закрепил преимущество «Вереса».

Во втором тайме подопечные Олега Шандрука еще дважды поразили ворота соперника. «Подолье» смогло забить гол престижа на 86-й минуте.

Для «Вереса» спарринг с «Подольем» стал седьмым контрольным матчем на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда из Ровно обыграла тернопольскую «Ниву» (3:0), «Колос» (3:2), «Кудровку» (1:0), «Колос-2» (2:1) и обменялась победами со киевской «Оболонью» – 1:0 и 0:3.

Товарищеский матч. 23 июля. Ровно, стадион «Авангард»

«Верес» Ровно – «Подолье» Хмельницкий – 4:1

Голы: Кухарук, 31 (автогол), Ндукве, 38, Вовченко, 52, Бойко, 54, – игрок Подолья, 86

Верес: Горох (Кожухар, 46), Стамулис (Протасевич, 62), Ципот (Вовченко, 46), Гончаренко (Чечер, 62), Смиян (Яхонтов, 62), Куция (Кучеров, 46), Харатин (Баран, 62), Шарай (Матковский, 62), Стень (Сайчишин, 62), Бойко (Годя, 62), Ндукве (Мрвалевич, 62).

Видео голов и обзор матча