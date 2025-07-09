Александрия в спарригне уступила венгерскому клубу Залаэгерсег
Вице-чемпион Украины проиграл второй контрольный матч на сборах в Австрии
Вторую часть учебно-тренировочных сборов «Александрия» проводит в Австрии. Команда сыграла товарищеский матч с венгерским клубом «Залаэгерсег».
Первый контрольный матч на австрийских учебно-тренировочных сборах прошел для «Александрии» неудачно. Команда со счетом 1:4 проиграла хорватскому клубу «Риека».
«Залаэгерсег» теоретически был более простым соперником. Прошлый сезон команда завершила на десятом месте турнирной таблицы чемпионата Венгрии.
И все же «Александрии» не удалось одолеть соперника. Решающий гол представитель УПЛ пропустил на 79-й минуте.
Товарищеский матч. 9 июля. Австрия
«Александрия» – «Залаэгерсег» – 0:1
Гол: гол, 79
Видеозапись матча
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