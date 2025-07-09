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Товарищеские матчи
Александрия
09.07.2025 18:30 – FT 0 : 1
Залаэгерсег
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Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 20:41 |
400
3

Александрия в спарригне уступила венгерскому клубу Залаэгерсег

Вице-чемпион Украины проиграл второй контрольный матч на сборах в Австрии

09 июля 2025, 20:41 |
400
3
Александрия в спарригне уступила венгерскому клубу Залаэгерсег
ФК Александрия

Вторую часть учебно-тренировочных сборов «Александрия» проводит в Австрии. Команда сыграла товарищеский матч с венгерским клубом «Залаэгерсег».

Первый контрольный матч на австрийских учебно-тренировочных сборах прошел для «Александрии» неудачно. Команда со счетом 1:4 проиграла хорватскому клубу «Риека».

«Залаэгерсег» теоретически был более простым соперником. Прошлый сезон команда завершила на десятом месте турнирной таблицы чемпионата Венгрии.

И все же «Александрии» не удалось одолеть соперника. Решающий гол представитель УПЛ пропустил на 79-й минуте.

Товарищеский матч. 9 июля. Австрия

«Александрия» – «Залаэгерсег» – 0:1

Гол: гол, 79

Видеозапись матча

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Залаэгерсег учебно-тренировочные сборы Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Венгрии по футболу контрольные матчи УПЛ
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Комментарии 3
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Arera
Cилы на Европу берегут!
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-1
kadaad .
Это еще раз говорит о том, что нынешним украинским клубам нечего делать в европейских турнирах. 28 место, это еще только начало.....
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-1
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