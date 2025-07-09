Александрия проводит спарринг с клубом Залаэгерсег. Стартовые составы

Вторую часть учебно-тренировочных сборов «Александрия» проводит в Австрии. Команда сыграет товарищеский матч с венгерским клубом «Залаэгерсег».

Первый контрольный матч на австрийских учебно-тренировочных сборах сложился для «Александрии» неудачно. Команда со счетом 1:4 проиграла хорватскому клубу «Риека».

«Залаэгерсег» прошлый сезон завершил на десятом месте турнирной таблицы чемпионата Венгрии. В 33-х матчах команда набрала 34 очка. От зоны вылета «Залаэгерсег» оторвался на три балла.

Поединки с представителями европейских чемпионатов помогут «Александрии» лучше подготовиться к старту в Лиге конференций. Матч «Александрия» – «Залаэгерсег» начнется в 18:30 по Киеву.

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