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Александрия
09.07.2025 18:30 – 62 0 : 0
Залаэгерсег
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Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 18:18 | Обновлено 09 июля 2025, 18:21
234
0

Александрия проводит спарринг с клубом Залаэгерсег. Стартовые составы

Вице-чемпион Украины сыграет второй контрольный матч на сборах в Австрии

09 июля 2025, 18:18 | Обновлено 09 июля 2025, 18:21
234
0
Александрия проводит спарринг с клубом Залаэгерсег. Стартовые составы
ФК Александрия

Вторую часть учебно-тренировочных сборов «Александрия» проводит в Австрии. Команда сыграет товарищеский матч с венгерским клубом «Залаэгерсег».

Первый контрольный матч на австрийских учебно-тренировочных сборах сложился для «Александрии» неудачно. Команда со счетом 1:4 проиграла хорватскому клубу «Риека».

«Залаэгерсег» прошлый сезон завершил на десятом месте турнирной таблицы чемпионата Венгрии. В 33-х матчах команда набрала 34 очка. От зоны вылета «Залаэгерсег» оторвался на три балла.

Поединки с представителями европейских чемпионатов помогут «Александрии» лучше подготовиться к старту в Лиге конференций. Матч «Александрия» – «Залаэгерсег» начнется в 18:30 по Киеву.

Ранее сообщалось, что скандальный легионер согласился вернуться в клуб Украинской Премьер-лиги.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига стартовые составы контрольные матчи УПЛ чемпионат Венгрии по футболу Александрия Залаэгерсег
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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