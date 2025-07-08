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  4. Скандальный легионер согласился вернуться в клуб Украинской Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
08 июля 2025, 07:14 |
1826
0

Скандальный легионер согласился вернуться в клуб Украинской Премьер-лиги

Безерра присоединился к «Александрии» на тренировочных сборах в Австрии

08 июля 2025, 07:14 |
1826
0
Скандальный легионер согласился вернуться в клуб Украинской Премьер-лиги
ФК Александрия. Хуан Безерра

Лидер серебряного призера Украинской Премьер-лиги – «Александрии» – согласился присоединиться к команде на тренировочных сборах.

Бразильский вингер Хуан Безерра с задержкой, но вернулся из отпуска и будет готовиться к старту в Лиге конференций. Напомним, ранее 22-летний бразилец отказался возвращаться в Украину и требовал трансфер в другой клуб.

По информации источника, этот факт не отменяет возможности ухода легионера накануне старта сезона 2025/26 Премьер-лиги. Руководство «горожан» понимает, что удержать Безерру будет тяжело, поэтому может продать его, если поступит привлекательное финансовое предложение.

В кампании 2024/25 бразильский футболист провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Контракт вингера с украинской командой истекает в июне 2026 года. Ориентировочная стоимость Безерры составляет 1,5 млн евро.

«Александрия» начнет свой путь со второго раунда квалификации Лиги конференций. Соперником в Q2 ЛК станет проигравший в паре АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия). Поединки второго раунда пройдут 24 и 31 июля.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Хуан Альвина Безерра учебно-тренировочные сборы Лига конференций
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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