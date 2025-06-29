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  4. Александрия рискует потерять лидера. Легионер поставил ультиматум клубу
Украина. Премьер лига
29 июня 2025, 13:02 |
1500
0

Александрия рискует потерять лидера. Легионер поставил ультиматум клубу

Хуан Безерра не хочет возвращаться в Украину

29 июня 2025, 13:02 |
1500
0
Александрия рискует потерять лидера. Легионер поставил ультиматум клубу
ФК Александрия. Хуан Безерра

Бразильский легионер «Александрии» Хуан Безерра не хочет возвращаться в расположение клуба. Об этом пишет один из популярных телеграмм-каналов.

По информации источника, 22-летний бразилец находится на родине и требует трансфер в другой клуб.

Есть вероятность, что бразилец присоединится к команде на сборах в Словении. В Александрии хотят выручить за Безерру от 3 до 4 миллионов евро, но из-за его желания быстрее сменить клуб цена может быть меньше.

На бразильца претендуют клубы из Греции и Венгрии, но переговоры далеки от завершения. Александрия не спешит продавать бразильского легионера в надежде прорекламировать его в еврокубках.

Ранее сообщалось, что Александрия продлила контракт с хавбеком

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Олег Вахоцкий Источник: Telegram
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