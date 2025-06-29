Александрия рискует потерять лидера. Легионер поставил ультиматум клубу
Хуан Безерра не хочет возвращаться в Украину
Бразильский легионер «Александрии» Хуан Безерра не хочет возвращаться в расположение клуба. Об этом пишет один из популярных телеграмм-каналов.
По информации источника, 22-летний бразилец находится на родине и требует трансфер в другой клуб.
Есть вероятность, что бразилец присоединится к команде на сборах в Словении. В Александрии хотят выручить за Безерру от 3 до 4 миллионов евро, но из-за его желания быстрее сменить клуб цена может быть меньше.
На бразильца претендуют клубы из Греции и Венгрии, но переговоры далеки от завершения. Александрия не спешит продавать бразильского легионера в надежде прорекламировать его в еврокубках.
Ранее сообщалось, что Александрия продлила контракт с хавбеком
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