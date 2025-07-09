Александрия – Залаэгерсег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
9 июля в 18:30 встречаются Александрия и Залаэгерсег из Венгрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Руслана Ротаня проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Команды сыграют спарринг на арене футбольной академии Лендава в словенском Тримлини.
Александрия готовится к квалификации Q2 Лиги конференций, где сыграет против проигравшего в паре АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия).
Александрия – Залаэгерсег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы
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