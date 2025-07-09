Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Залаэгерсег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Александрия
09.07.2025 18:30 - : -
Залаэгерсег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 18:20 | Обновлено 09 июля 2025, 18:21
29
0

Александрия – Залаэгерсег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча

09 июля 2025, 18:20 | Обновлено 09 июля 2025, 18:21
29
0
Александрия – Залаэгерсег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

9 июля в 18:30 встречаются Александрия и Залаэгерсег из Венгрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Руслана Ротаня проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Команды сыграют спарринг на арене футбольной академии Лендава в словенском Тримлини.

Александрия готовится к квалификации Q2 Лиги конференций, где сыграет против проигравшего в паре АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия).

Александрия – Залаэгерсег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы

По теме:
Не на своем поле. Новичок УПЛ объявил, где будет проводить домашние матчи
Денис ЯНАКОВ: «Важную роль сыграл фактор главного тренера»
Два игрока Оболони попали на больничный
Залаэгерсег Александрия товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Бокс | 09 июля 2025, 08:56 0
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»
Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»

Боксер вспомнил срыв боя с Дюбуа

Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
Теннис | 08 июля 2025, 21:50 1
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин

Фавориты из нижней части сетки Тейлор Фритц и Карлос Алькарас сойдутся в очном противостоянии

ПСЖ – Реал. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала клубного чемпионата мира
Футбол | 09.07.2025, 17:20
ПСЖ – Реал. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала клубного чемпионата мира
ПСЖ – Реал. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала клубного чемпионата мира
Кто – кузнечик? Самые дорогие футболисты в истории как насекомые
Футбол | 09.07.2025, 14:06
Кто – кузнечик? Самые дорогие футболисты в истории как насекомые
Кто – кузнечик? Самые дорогие футболисты в истории как насекомые
Украинский клуб хочет играть в зарубежном чемпионате. Ему дали ответ
Хоккей | 09.07.2025, 01:45
Украинский клуб хочет играть в зарубежном чемпионате. Ему дали ответ
Украинский клуб хочет играть в зарубежном чемпионате. Ему дали ответ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
08.07.2025, 12:40
Бокс
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
09.07.2025, 01:23
Бокс
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
07.07.2025, 17:57 4
Теннис
Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
08.07.2025, 06:55 14
Футбол
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
07.07.2025, 23:02 29
Теннис
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ
08.07.2025, 07:32 8
Футбол
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
Украинцы с впечатляющим камбеком на тай-брейке победили Польшу в волейбол
08.07.2025, 17:22
Волейбол
ЗИДАН: «Это лучший футболист, которого я видел, но он раздражал»
ЗИДАН: «Это лучший футболист, которого я видел, но он раздражал»
09.07.2025, 05:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем