Отгрузили 5 мячей. Заря разгромила Есенице на сборах в Словении
Команда Виктора Скрипника в спарринге не оставила шансов соперникам
Луганская «Заря» провела контрольный матч на сборах в Словении.
Команда УПЛ встречалась со словенским футбольным клубом «Есенице».
Подопечные Виктора Скрипника в спарринге не оставили шансов сопернику, отправив в его ворота 5 мячей (5:0).
Забитыми голами отметились: Кирилл Дришлюк, Навин Малыш, Владимир Белоцерковец, Филипп Будковский, Игорь Горбач.
Товарищеский матч
6 июля 2025. Словения
Заря Луганск (Украина) – Есенице (Словения) – 5:0 (3:0)
Голы: Дришлюк, 20, Малыш, 21, Белоцерковец, 30, Будковский, 50, Горбач, 64.
Заря: Сапутин (Турбаевский, 60), Башич (Эскинья, 65), Янич (Джордан, 65), Жуниньо, Малыш (Тронтель, 74), Дришлюк (Головкин, 46), Попара, Мичин (Кораблин, 60), Вакула (Горбач, 46), Белоцерковец (Кремчанин, 74), Будковский (Маткевич, 60).
Запас: Косивский, Слесарь.
Видеозапись матча
Инфографика
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