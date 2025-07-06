Украина. Премьер лига06 июля 2025, 17:25 | Обновлено 06 июля 2025, 18:18
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Заря определилась с составом на товарищескую игру против Есенице
Подопечные Виктора Скрипника продолжают готовиться к новому сезону
06 июля 2025, 17:25 | Обновлено 06 июля 2025, 18:18
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6 июля в 17:30 встретятся Заря Луганск и словенская команда Есенице.
Украинские клубы продолжают готовиться к новому сезону из-за контрольных матчей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный тренер команды Виктор Скрипник определился с основным составом команды.
Заря Луганск: Сапутин, Башич, Янич, Жуниньо, Малыш, Дришлюк, Попара, Мичин, Вакула, Слесарь, Будковский
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