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Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 17:25 | Обновлено 06 июля 2025, 18:18
115
0

Заря определилась с составом на товарищескую игру против Есенице

Подопечные Виктора Скрипника продолжают готовиться к новому сезону

06 июля 2025, 17:25 | Обновлено 06 июля 2025, 18:18
115
0
Заря определилась с составом на товарищескую игру против Есенице
ФК Заря

6 июля в 17:30 встретятся Заря Луганск и словенская команда Есенице.

Украинские клубы продолжают готовиться к новому сезону из-за контрольных матчей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер команды Виктор Скрипник определился с основным составом команды.

Заря Луганск: Сапутин, Башич, Янич, Жуниньо, Малыш, Дришлюк, Попара, Мичин, Вакула, Слесарь, Будковский

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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