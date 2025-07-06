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Товарищеские матчи
Заря
06.07.2025 17:30 - : -
Есенице
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 08:04 | Обновлено 06 июля 2025, 08:11
40
0

Заря Луганск – Есенице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 июля в 17:30 видеотрансляцию товарищеского матча

06 июля 2025, 08:04 | Обновлено 06 июля 2025, 08:11
40
0
Заря Луганск – Есенице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

6 июля в 17:30 встречаются Заря Луганск и словенская команда Есенице.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Заря проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Луганская Заря заняла 7-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.

Заря Луганск – Есенице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Заря Луганск учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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