Украина. Премьер лига06 июля 2025, 08:04 | Обновлено 06 июля 2025, 08:11
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Заря Луганск – Есенице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 июля в 17:30 видеотрансляцию товарищеского матча
06 июля 2025, 08:04 | Обновлено 06 июля 2025, 08:11
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
6 июля в 17:30 встречаются Заря Луганск и словенская команда Есенице.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Заря проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.
Луганская Заря заняла 7-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.
Заря Луганск – Есенице. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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