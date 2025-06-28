Возвращение Скрипника. Заря сыграла вничью с ФК Петролул

«Заря» подготовку к сезону 2025/26 проводит на учебно-тренировочных сборах в Словении. Футболисты работают под руководством главного тренера Виктора Скрипника, который снова возглавил команду.

Поединок с ФК «Петролул» стал для Виктора Скрипника первым на посту главного тренера «Зари» после возвращения в клуб. Дебют оказался неоднозначным.

С одной стороны «Заря» не пропустила. Но забить тоже не смогла. Поединок завершился нулевой ничьей.

Свой следующий спарринг на сборах в Словении «Заря» проведет 2 июля. Команда Виктора Скрипника сыграет с венгерским клубом «Кишварда». Команда по итогам прошлого сезона пробилась в Элитный дивизион румынского футбола.

Товарищеский матч. 28 июня. Словения

«Заря» Украина – «Петролул» Румыния – 0:0

«Заря»: Сапутин (Косивский, 68), Башич (Горбач, 68), Янич, Вантух (Жуниньо, 68), Тронтель (Малыш, 68), Дрышлюк (Маткевич, 74), Попара (Головкин, 68), Мичин (Кораблин, 68), Слесар, Вакула (Белоцерковец, 68), Будковский.

Запасные: Турбаевский, Эскинья.