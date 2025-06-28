Заря играет товарищеский матч с ФК Петролул. Стартовые составы

«Заря» к старту нового сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Словении. Команда работает под руководством нового главного тренера Виктора Скрипника.

Поединок с ФК ФК «Петролул» станет для Виктора Скрипника первым на посту главного тренера «Зари» после возвращения в клуб. Возможно, футболисты покажут новые тактические наработки, внедренные наставником.

Прошлый сезон «Заря» завершила на седьмом месте, набрав в 30 матчах 40 очков. От зоны еврокубков команда отстала на восемь баллов.

ФК «Петролул» в чемпионате Румынии показал схожий результат. Команда тоже набрала 40 очков в зо матчах, но финишировала при этом девятой.

Матч «Заря» – «Петролул» начнется в 18:30 по Киеву. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Зари».