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Товарищеские матчи
Заря
28.06.2025 18:30 - : -
Петролул
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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 17:56 | Обновлено 28 июня 2025, 18:00
178
0

Заря играет товарищеский матч с ФК Петролул. Стартовые составы

Поединок начнется в 18:30 по Киеву

28 июня 2025, 17:56 | Обновлено 28 июня 2025, 18:00
178
0
Заря играет товарищеский матч с ФК Петролул. Стартовые составы
ФК Заря

«Заря» к старту нового сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Словении. Команда работает под руководством нового главного тренера Виктора Скрипника.

Поединок с ФК ФК «Петролул» станет для Виктора Скрипника первым на посту главного тренера «Зари» после возвращения в клуб. Возможно, футболисты покажут новые тактические наработки, внедренные наставником.

Прошлый сезон «Заря» завершила на седьмом месте, набрав в 30 матчах 40 очков. От зоны еврокубков команда отстала на восемь баллов.

ФК «Петролул» в чемпионате Румынии показал схожий результат. Команда тоже набрала 40 очков в зо матчах, но финишировала при этом девятой.

Матч «Заря» – «Петролул» начнется в 18:30 по Киеву. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Зари».

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы стартовые составы Украинская Премьер-лига Заря Луганск Петролул
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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