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Товарищеские матчи
Заря
28.06.2025 18:30 - : -
Петролул
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 09:47 | Обновлено 28 июня 2025, 09:51
70
0

Заря – Петролул. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 июня в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча

28 июня 2025, 09:47 | Обновлено 28 июня 2025, 09:51
70
0
Заря – Петролул. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря

Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

28 июня в 18:30 встречаются Заря Луганск и Петролул из Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг в Словении, где Заря проводит летние сборы.

Луганская Заря выступает в Премьер-лиге, а Петролул играет в топ-дивизионе чемпионата Румынии.

Заря – Петролул. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Заря Луганск Петролул
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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