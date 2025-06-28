Украина. Премьер лига28 июня 2025, 09:47 | Обновлено 28 июня 2025, 09:51
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Заря – Петролул. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 июня в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча
28 июня 2025, 09:47 | Обновлено 28 июня 2025, 09:51
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Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
28 июня в 18:30 встречаются Заря Луганск и Петролул из Румынии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграют спарринг в Словении, где Заря проводит летние сборы.
Луганская Заря выступает в Премьер-лиге, а Петролул играет в топ-дивизионе чемпионата Румынии.
Заря – Петролул. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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