Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

28 июня в 18:30 встречаются Заря Луганск и Петролул из Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг в Словении, где Заря проводит летние сборы.

Луганская Заря выступает в Премьер-лиге, а Петролул играет в топ-дивизионе чемпионата Румынии.

Заря – Петролул. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика