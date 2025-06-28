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Полесье
27.06.2025 17:30 – FT 1 : 1
Слован Братислава
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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 20:08 |
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Полесье – Слован Братислава – 1:1. Дебют Ротаня. Видео голов и обзор матча

Житомирский клуб вырвал ничью в конце матча

28 июня 2025, 20:08 |
300
0
Полесье – Слован Братислава – 1:1. Дебют Ротаня. Видео голов и обзор матча
ФК Полесье

В пятницу, 27 июня, житомирское «Полесье» провело первый спарринг на австрийских сборах. Соперником команды Руслана Ротаня стал словацкий «Слован».

Игроки братиславского «Слована» начали матч активнее. Но вскоре футболисты «Полесья» выровняли ситуацию на поле. ОИ все же первым забил «Слован». На 35-й минуте украинский легионер словацкого клуба Николай Кухаревич после углового скинул мяч на партнера, и Давид Стрелец протолкнул мяч в сетку.

На второй тайм Руслан Ротань выпустил свежих игроков. Ближе к концу матча «Полесье» усилило давление. И это принесло результат. На 88-й минуте Борель Томандзото сравнял счет.

Товарищеский матч, 27 июня, Австрия

«Полесье» (Житомир, Украина) – «Слован» (Братислава, Словакия) – 1:1

Голы: Томандзото 88 – Стрелец 35

Полесье (первый тайм): Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Хадрой, Бабенко, Таллес, Леднев, Крушинский, Гуцуляк, Филиппов.

Полесье (второй тайм): Кудрик, Корнийчук, Бескоровайный, Виале, Гришкевич, Мельниченко (Томандзото), Андриевский, Караман, Гонслалвеш, Мустафаев, Гайдучик.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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