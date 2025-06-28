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  4. У звездного легионера Полесья возникли проблемы. Он не поехал на сборы
Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 19:16 |
640
0

У звездного легионера Полесья возникли проблемы. Он не поехал на сборы

У Макуани проблемы с визой

28 июня 2025, 19:16 |
640
0
У звездного легионера Полесья возникли проблемы. Он не поехал на сборы
ФК Полесье. Бенни Макуаны

Житомирское «Полесье» активно готовится к новому сезону УПЛ в Австрии. «Волки» успели провести уже первый товарищеский матч против «Слована» (1:1).

В расположении «Полесья» пока отсутствует известный вингер Бени Макуаны. По информации источника, конголезец не вылетел вместе с командой из-за визовых проблем. Документальные вопросы должны быть решены в ближайшие дни. Ожидается, что 22-летний вингер присоединится к партнерам в начале июля.

Ранее главный тренер «Полесья» Руслан Ротань высказался о будущем в клубе легионера Бени Макуана.

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Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Бени Макуана
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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