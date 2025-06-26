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Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 19:33 |
140
0

Первый матч на сборах. Полесье проведет спарринг со Слованом

Матч состоится 27 июня в 17:30 по Киеву

26 июня 2025, 19:33 |
140
0
Первый матч на сборах. Полесье проведет спарринг со Слованом
ФК Полесье

«Полесье» подготовку к старту нового сезона проводит в Австрии. В пятницу, 27 июня, команда Руслана Ротаня проведет первый спарринг летнего межсезонья.

«Полесье» участвует во втором раунде квалификации Лиги конференций. Сезон для команды начнется рано. Подопечные Руслана Ротаня начнут программу спаррингов одними из первых среди команд УПЛ.

Игроки житомирского клуба в первом контрольном матче на учебно-тренировочных сборах встретятся со «Слованом». Клуб из Словакии является опытным еврокубковым бойцом. В прошлом сезоне команда сквозь сито квалификации пробилась в основной этап Лиги чемпионов. Там команда звезд с неба не хватала и заняла 35 место. Также в прошлом сезоне «Слован» в седьмой раз подряд стал чемпионом Словакии.

Встреча с таким соперником станет для «Полесья» хорошей пробой сил. Матч «Полесье» – «Слован» начнется в 17:30 по Киеву. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Полесья».

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учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир Слован Братислава контрольные матчи УПЛ Руслан Ротань Украинская Премьер-лига
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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