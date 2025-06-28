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  4. РОТАНЬ – о первом матче во главе Полесья: «Мне очень понравилось»
Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 11:26 |
381
0

РОТАНЬ – о первом матче во главе Полесья: «Мне очень понравилось»

Коуч остался доволен действиями подопечных

28 июня 2025, 11:26 |
381
0
РОТАНЬ – о первом матче во главе Полесья: «Мне очень понравилось»
ФК Полесье. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань поделился эмоциями после матча «волков» против «Слована», который стал первым для него во главе клуба.

– Насколько лично для вас волнующим был этот поединок, учитывая, что он был дебютным?

– Я на это меньше внимания обращал, потому что сейчас больше хочется, чтобы наша идея и то, что мы за первые дни ребятам дали, чтобы она была уже на поле. Поэтому я очень доволен ребятами. Я считаю, что как для первого матча это очень неплохо. Потому как раз этот момент меня очень радует.

– Что понравилось вам в этом поединке, несмотря на то, что команда под вашим руководством тренируется менее двух недель?

– Мне очень понравилось, как мы несли идею на футбольном поле и распознавали ситуации. Это очень важно. Мы работали только 10 дней вместе, мы не можем в физическом плане показывать сейчас результаты, интенсивность. Мы сами прекрасно это понимаем. Поэтому я ребятам говорил, что, прежде всего, это понимание, идея. Понимание, куда мы хотим направить мяч, где свободны зоны, распознавание этих свободных зон. Это было довольно неплохо.

Пожалуй, немного рациональности не хватало в первом тайме. Когда мы сделали очень много усилий для того, чтобы отобрать мяч и сразу вперед не смогли сыграть, потому что нужна структура и контроль мяча, чтобы отдохнуть немного. Чтобы не вводить себя в красную зону. Это в первом тайме немного не удалось.

Но вообще мне очень понравилась игра и отношение ребят. Я считаю, что это очень классный спарринг: и соперник, и качество было на хорошем уровне.

– Вы считали, сколько моментов во втором тайме было у Гайдучика?

– Самое главное, что они есть. Мы работаем над этим. Мы понимаем в тех моментах, в которых мы не реализовали, что нужно исправить. Мы об этом говорим и на теориях, и на тренировках. Я думаю, что это вопрос времени. Но очень радует, что ребята это все схватили, и они отдаются на все 100%, – сказал Ротань.

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Руслан Ротань Слован Братислава Полесье Житомир учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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