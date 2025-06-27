Полесье Житомир – Слован Братислава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 июня в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
27 июня в 16:00 встречаются Полесье Житомир и словацкий Слован Братислава.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграют спарринг в Австрии, где проводит сборы Полесье под руководством Руслана Ротаня.
Слован из Братиславы участвовал в основном раунде Лиги чемпионов, но за 8 туров не взял ни одного очка (35-е место, ниже оказался только швейцарский Янг Бойз).
Полесье будет выступать в квалификации Q2 Лиги конференций, соперником будет боснийский Борац Баня-Лука или Санта-Колома из Андорры.
Полесье Житомир – Слован Братислава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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