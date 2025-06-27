Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье Житомир – Слован Братислава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Полесье
27.06.2025 17:30 - : -
Слован Братислава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 00:59 | Обновлено 27 июня 2025, 01:10
101
0

Полесье Житомир – Слован Братислава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 июня в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

27 июня 2025, 00:59 | Обновлено 27 июня 2025, 01:10
101
0
Полесье Житомир – Слован Братислава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье

Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

27 июня в 16:00 встречаются Полесье Житомир и словацкий Слован Братислава.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг в Австрии, где проводит сборы Полесье под руководством Руслана Ротаня.

Слован из Братиславы участвовал в основном раунде Лиги чемпионов, но за 8 туров не взял ни одного очка (35-е место, ниже оказался только швейцарский Янг Бойз).

Полесье будет выступать в квалификации Q2 Лиги конференций, соперником будет боснийский Борац Баня-Лука или Санта-Колома из Андорры.

Полесье Житомир – Слован Братислава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ФОТО. Игрок сборной Украины наконец показал свою девушку
ФОТО. Девушка Ваната впечатлила своими формами. Она идеальна
Карпаты на сборах в Австрии проведет спарринг с клубом, выигрывавшим АПЛ
товарищеские матчи Руслан Ротань Слован Братислава учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
Бокс | 26 июня 2025, 08:50 3
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком

Александр прекратил сотрудничество с промоутером

ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
Футбол | 26 июня 2025, 07:37 1
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды

Шапаренко готов связать будущее с Кристиной Шацких

ГВАРДИОЛА – о разгроме Ювентуса: «Это был почти как финал»
Футбол | 27.06.2025, 02:27
ГВАРДИОЛА – о разгроме Ювентуса: «Это был почти как финал»
ГВАРДИОЛА – о разгроме Ювентуса: «Это был почти как финал»
Стало известно, почему Роналду решил остаться в Саудовской Аравии
Футбол | 26.06.2025, 19:59
Стало известно, почему Роналду решил остаться в Саудовской Аравии
Стало известно, почему Роналду решил остаться в Саудовской Аравии
Интер избежал матча с Боруссией Д. Определены 6 из 8 пар 1/8 финала КЧМ
Футбол | 26.06.2025, 07:40
Интер избежал матча с Боруссией Д. Определены 6 из 8 пар 1/8 финала КЧМ
Интер избежал матча с Боруссией Д. Определены 6 из 8 пар 1/8 финала КЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
25.06.2025, 15:22 8
Футбол
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
25.06.2025, 05:02 2
Бокс
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
25.06.2025, 14:01
Футбол
Олимпийский чемпион: «От кого защищал Ломаченко Украину?»
Олимпийский чемпион: «От кого защищал Ломаченко Украину?»
25.06.2025, 20:55 4
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»
Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»
25.06.2025, 22:36
Футбол
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
25.06.2025, 14:12
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
25.06.2025, 04:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем