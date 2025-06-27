Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

27 июня в 16:00 встречаются Полесье Житомир и словацкий Слован Братислава.

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Команды сыграют спарринг в Австрии, где проводит сборы Полесье под руководством Руслана Ротаня.

Слован из Братиславы участвовал в основном раунде Лиги чемпионов, но за 8 туров не взял ни одного очка (35-е место, ниже оказался только швейцарский Янг Бойз).

Полесье будет выступать в квалификации Q2 Лиги конференций, соперником будет боснийский Борац Баня-Лука или Санта-Колома из Андорры.

Полесье Житомир – Слован Братислава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция