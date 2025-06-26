ФОТО. Был разговор с Ротанем. Буткевич посетил тренировку Полесья

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич посетил тренировку «волков» во время подготовки к новому сезону Украинской Премьер-лиги.

«Геннадий Буткевич посетил первые тренировки нашей команды 🤩», – лаконично говорится в сообщении пресс-службы.

Также клубные СМИ «волков» опубликовали несколько снимков встречи, где видно, что в расположении житомирской команды царит положительная атмосфера. Буткевич тепло пообщался с Русланом Ротанем и футболистами.

«Волки» проводят учебно-тренировочные сборы в Словении. Впереди – несколько недель интенсивной работы и контрольные матчи и под руководством нового тренерского штаба.

Житомирский клуб начнет квалификацию в Лигу конференций матчем второго раунда. Там подопечные Ротаня сыграют с победителем пары «Борац Баня-Лука» (Босния и Герцеговина) против «Санта-Коломы» (Андорра). Матч состоятся 24 и 31 июля.