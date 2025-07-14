Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С новичками из Динамо. Команда УПЛ провела контрольный матч
Товарищеские матчи
Заря
14.07.2025 17:30 – FT 0 : 0
Сараево
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 19:49 | Обновлено 14 июля 2025, 20:29
839
1

С новичками из Динамо. Команда УПЛ провела контрольный матч

Заря не сумела обыграть Сараево

14 июля 2025, 19:49 | Обновлено 14 июля 2025, 20:29
839
1
С новичками из Динамо. Команда УПЛ провела контрольный матч
ФК Заря

Команда УПЛ Заря на сборе в Словении продолжает подготовку к новому сезону чемпионата Украины.

В понедельник Заря сыграла матч с коллективом Сараево (Босния), который завершился вничью 0:0. В составе команды Виктора Скрипника было достаточно новичков.

Уже играют только подписанный Игорь Пердута, а также футболисты, пришедшие из Динамо (Саленко, Горбач, Малыш, в запасе был Кремчанин).

Следующий контрольный матч Заря проведет 17 июля против хорватского Вараждина.

Новый сезон Заря начнет 2 августа матчем против ЛНЗ.

14.07.2025. Учебно-тренировочный сбор. Словения

«Заря» (Луганск, Украина) – «Сараево» (Сараево, Босния и Герцеговина) 0:0 (0:0)

«Заря»: Сапутин (Турбаевский, 46), Башич, Джордан, Жуниньо, Пердута (Маткевич, 88), Дрышлюк (Эскинья, 79), Попара (Малыш, 60), Саленко, Слесар (Горбач, 75), Вакула (Белоцерковец, 60), Будковский

Запасные: Косовский, Янич, Тронтель, Кораблин, Мичин, Кремчанин

По теме:
Борнмут – Хиберниан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Андерсон РИБЕЙРО: «Сборы – это всегда тяжелый период»
Аккрингтон Стэнли – Эвертон. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Заря Луганск Сараево учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Иван Зинченко Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Футбол | 14 июля 2025, 01:34 0
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон

Артем останется в «Роме» и возьмет новый игровой номер

ФИФА назвала главный итог Клубного ЧМ: «Мы заработали много денег»
Футбол | 14 июля 2025, 17:25 8
ФИФА назвала главный итог Клубного ЧМ: «Мы заработали много денег»
ФИФА назвала главный итог Клубного ЧМ: «Мы заработали много денег»

Инфантино всем доволен

Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Футбол | 14.07.2025, 06:31
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 13.07.2025, 21:27
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Конец саги. Дьекереш выбрал себе новый клуб. Известна сумма трансфера
Футбол | 14.07.2025, 19:43
Конец саги. Дьекереш выбрал себе новый клуб. Известна сумма трансфера
Конец саги. Дьекереш выбрал себе новый клуб. Известна сумма трансфера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arera
Заря фарм клуб дырявых. Так и запишем!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
12.07.2025, 23:39 5
Футбол
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
12.07.2025, 20:55 10
Футбол
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
13.07.2025, 07:45 4
Бокс
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
13.07.2025, 07:37 1
Теннис
Луис ЭНРИКЕ: «Сейчас он лучший тренер в футболе, а вы его уничтожаете»
Луис ЭНРИКЕ: «Сейчас он лучший тренер в футболе, а вы его уничтожаете»
12.07.2025, 20:42 2
Футбол
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
14.07.2025, 13:40 14
Футбол
Сколько заработали Свитолина и другие украинки на Уимблдоне-2025?
Сколько заработали Свитолина и другие украинки на Уимблдоне-2025?
13.07.2025, 06:52
Теннис
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
14.07.2025, 00:15 76
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем