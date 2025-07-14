С новичками из Динамо. Команда УПЛ провела контрольный матч

Команда УПЛ Заря на сборе в Словении продолжает подготовку к новому сезону чемпионата Украины.

В понедельник Заря сыграла матч с коллективом Сараево (Босния), который завершился вничью 0:0. В составе команды Виктора Скрипника было достаточно новичков.

Уже играют только подписанный Игорь Пердута, а также футболисты, пришедшие из Динамо (Саленко, Горбач, Малыш, в запасе был Кремчанин).

Следующий контрольный матч Заря проведет 17 июля против хорватского Вараждина.

Новый сезон Заря начнет 2 августа матчем против ЛНЗ.

14.07.2025. Учебно-тренировочный сбор. Словения

«Заря» (Луганск, Украина) – «Сараево» (Сараево, Босния и Герцеговина) 0:0 (0:0)

«Заря»: Сапутин (Турбаевский, 46), Башич, Джордан, Жуниньо, Пердута (Маткевич, 88), Дрышлюк (Эскинья, 79), Попара (Малыш, 60), Саленко, Слесар (Горбач, 75), Вакула (Белоцерковец, 60), Будковский

Запасные: Косовский, Янич, Тронтель, Кораблин, Мичин, Кремчанин