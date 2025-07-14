Украина. Премьер лига14 июля 2025, 05:49 |
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Заря Луганск – Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 июля в 17:30 видеотрансляцию товарищеского матча
14 июля 2025, 05:49 |
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
14 июля в 17:30 встречаются Заря Луганск и боснийская команда Сараево.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Заря проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.
Луганская Заря заняла 7-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.
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Заря Луганск – Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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