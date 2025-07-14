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Товарищеские матчи
Заря
14.07.2025 17:30 - : -
Сараево
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 05:49 |
18
0

Заря Луганск – Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 июля в 17:30 видеотрансляцию товарищеского матча

14 июля 2025, 05:49 |
18
0
Заря Луганск – Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

14 июля в 17:30 встречаются Заря Луганск и боснийская команда Сараево.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Заря проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Луганская Заря заняла 7-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.

Заря Луганск – Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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