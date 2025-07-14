Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

14 июля в 17:30 встречаются Заря Луганск и боснийская команда Сараево.

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Заря проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Луганская Заря заняла 7-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.

Заря Луганск – Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча