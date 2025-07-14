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Товарищеские матчи
Заря
14.07.2025 17:30 - : -
Сараево
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Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 04:26 | Обновлено 14 июля 2025, 05:44
161
0

Заря – Сараево. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 14 июля в 17:30 по Киеву

14 июля 2025, 04:26 | Обновлено 14 июля 2025, 05:44
161
0
Заря – Сараево. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Заря

В понедельник, 14 июля состоится товарищеская игра между луганской «Зарей» и боснийским «Сараево». По киевскому времени игра начнется в 17:30.

Заря

В прошлом сезоне УПЛ коллектив получил 40 очков за 30 поединков и занял 7-е место турнирной таблицы. От 4-го места и еврокубковой зоны команду отделяло 8 зачетных пунктов. Из Кубка Украины «Заря» вылетела еще в 1/8 финала, потерпев минимальное поражение от донецкого «Шахтера». На тренировочном собрании «черно-белые» провели уже 3 товарищеских поединка – против «Петролула» (ничья 0:0), «Кишварды» (поражение 2:0) и «Есенице» (победа 5:0).

ФК Сараево

За 33 поединка чемпионата Боснии и Герцоговины в прошлом сезоне команда завоевала 65 очков и заняла 3-е место, обеспечив себе этим участие в квалификации Лиги конференций на предстоящий сезон. А вот в кубке страны коллектив одержал победу, победив во 2-матчевом финальном противостоянии «Широки Бриег» с общим счетом 5:1. На собрании коллектив принял участие в 4 играх, в 3 из которых терпел поражение.

Интересные факты

  • «Сараево» пропустило 24 гола в прошлом сезоне чемпионата, лучший показатель только у «Зрински» и «Бораца».
  • В последних 10 официальных матчах прошлого сезона «Заря» одержала всего 3 победы, дважды сыграла вничью и 5 раз проиграла.
  • Только «Зрински» забили больше голов (74), чем «Сараево» в прошлом сезоне боснийской лиги – 59.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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