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Товарищеские матчи
Динамо Киев
11.07.2025 13:00 – FT 1 : 1
Вест Бромвич
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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 14:49 | Обновлено 11 июля 2025, 15:11
1889
19

Мировая с дроздами. Динамо и Вест Бромвич сыграли вничью

Команда Александра Шовковского провела спарринг в Австрии

11 июля 2025, 14:49 | Обновлено 11 июля 2025, 15:11
1889
19
Мировая с дроздами. Динамо и Вест Бромвич сыграли вничью
ФК Динамо

Киевское «Динамо» провело очередной спарринг в рамках подготовки к новому сезону. Соперником команды Александра Шовковского стал представитель английского Чемпионшипа «Вест Бромвич».

В первом тайме на поле шла невыразительная игра с минимумом обострений у ворот. Понять такой ход событий вполне можно. Киевляне проводят игры на фоне нагрузок, а для «дроздов» это был первый спарринг в летнее межсезонье.

До перерыва вспоминается удар Кабаева, с которым уверенно разобрался Уайлдсмит. Футболисты «Вест Бромвича» могли забить усилиями Прайса, который из хорошей позиции пробил в руки Нещерету.

Во второй половине встречи «дрозды» заиграли более интенсивно и сумели открыть счет, когда Филлипс замкнул навес с фланга.

Вскоре тренерский штаб «Динамо» полностью заменил состав, и киевляне начали активно искать пути к воротам соперников. Должен был забивать Волошин, но после рикошета мяч пролетел над перекладиной. А после длинной передачи от Михавко Ванат выиграл борьбу у соперника и хладнокровно переиграл голкипера. В концовке поединка больще атаковали игроки «Вест Бромвича», но счет не изменился.

Следующий спарринг «Динамо» проведет 16 июля. Соперником киевлян станет хорватский «Осиек».

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Вест Бромвич» – 1:1

Голы: Ванат (76) – Филлипс (56)

Предупреждения: Яцик (55) – Прайс (29), Дайк (48), Филлипс (60)

«Динамо»: Нещерет (Игнатенко, 61), Караваев (Брагару, 61), Биловар (Попов, 61), Захарченко (Михавко, 61), Гусев (Вивчаренко, 61), Яцик (Бражко, 61), Михайленко (Пихаленок, 61), Торрес (Ярмоленко, 61), Кабаев (Волошин, 61), Супряга (Задорожный, 34; Ванат, 61).

«Вест Бромвич» (стартовый состав): Уайлдсмит, Фурлонг, Филлипс, Хеггэм, Стайлс, Фелловс, Диаките, Моватт, Грант, Прайс, Дайк.

ДИНАМО – ВЕСТ БРОМВИЧ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 19
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sania
Шапаренко з Бражком набирають, Ванат в порядку. Трохи впевненіше в захисті. Все буде ок.
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+5
Pavel_i_C0
Враховуючи, що до першого офіційного матчу ще два тижні, то можна нагрівати різні командні зв'язки.. Ну а найкращого гравця УПЛ вітаю з черговим голом 
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+3
JSI
ДК хотя бы к Лиге Чемпионов готовится, а кроты к чему готовятся? К вылету от Бешикташа? Дак уже всё готово
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+1
Talya-Vi-Talya
Не змогли другий день поспіль порадувати 😼Котю перемогою... 
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0
kadaad .
Бездарно, уныло, смотреть на это просто тошно... Сборище этих игроков не заслуживают названия Динамо Киев. 
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Гей
Лучший бомбардир двух чемпионатов Ванат забил снова. Владик, не уходи в Арсенал пожалуйста
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-1
Singularis
Шовковский скажет: Мы сосредоточились на УПЛ.
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-1
Показать Скрыть 3 ответа
Гнус
Дорогие товарищи! Братья наши Суркисы и ваша любимая партия ОПЗЖ, поздравляют всех болельщиков Динамо с таким успехом, не проиграть клубу с чемпионшип это как праздник победы для ОПЗЖ на 9 мая. Господь услышал наши молитвы! И от всех болельщиков нашего Динамо, хочу выразить благодарность Дмитрию Фирташу и Сергею Лёвочкину за такую поддержку в такое трудное время для нашего клуба. Слава Фирташу! Слава Лёвочкину! Слава Суркисам! Слава ОПЗЖ! И руководство партии ОПЗЖ и братья Суркисы теперь хотят, чтобы всегда в ваших бело-голубых сердцах звучал этот гимн!
Стадион, как вулкан, - раскален докрасна
И терпения чаша испита до дна.
Но взорвутся трибуны и выйдите вы 
Гладиаторы поля, герои молвы.
И начнется великая драма, а в ней
Никогда не предскажешь: кто будет сильней.
И скрывая волнение, мудрый стратег
Вместе с нами отчаянно верит в успех.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Это поле от пахоты вашей черно, -
Сколько горького пота впитало оно.
С криком падали вы на траву в забытьи
И как знаки судьбы - были жесты судьи.
Но сегодня игра так похожа на бой.
Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.
И зубами скрипя, когда сил уже нет,
Пробиваться сквозь терни и к звездам побед.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Пусть фортуна бывает жестокой подчас,
Но она лишь упорнее делала вас.
И жестокие травмы забыть не дадут,
Что победа - награда за каторжный труд.
И опять, как Везувий, ревет стадион,
Снова верит и ждет, и надеется он,
Вьется пламя страстей и волнуется кровь,
И забыв обо всем, мы скандируем вновь:
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о
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-2
Голы Мадяра
Великая ничья
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-4
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Голы Мадяра
Жальгирису лучше не выходить на поле, динама сейчас на коне, а должна быть на кукане
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-5
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