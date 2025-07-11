Мировая с дроздами. Динамо и Вест Бромвич сыграли вничью

Киевское «Динамо» провело очередной спарринг в рамках подготовки к новому сезону. Соперником команды Александра Шовковского стал представитель английского Чемпионшипа «Вест Бромвич».

В первом тайме на поле шла невыразительная игра с минимумом обострений у ворот. Понять такой ход событий вполне можно. Киевляне проводят игры на фоне нагрузок, а для «дроздов» это был первый спарринг в летнее межсезонье.

До перерыва вспоминается удар Кабаева, с которым уверенно разобрался Уайлдсмит. Футболисты «Вест Бромвича» могли забить усилиями Прайса, который из хорошей позиции пробил в руки Нещерету.

Во второй половине встречи «дрозды» заиграли более интенсивно и сумели открыть счет, когда Филлипс замкнул навес с фланга.

Вскоре тренерский штаб «Динамо» полностью заменил состав, и киевляне начали активно искать пути к воротам соперников. Должен был забивать Волошин, но после рикошета мяч пролетел над перекладиной. А после длинной передачи от Михавко Ванат выиграл борьбу у соперника и хладнокровно переиграл голкипера. В концовке поединка больще атаковали игроки «Вест Бромвича», но счет не изменился.

Следующий спарринг «Динамо» проведет 16 июля. Соперником киевлян станет хорватский «Осиек».

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Вест Бромвич» – 1:1

Голы: Ванат (76) – Филлипс (56)

Предупреждения: Яцик (55) – Прайс (29), Дайк (48), Филлипс (60)

«Динамо»: Нещерет (Игнатенко, 61), Караваев (Брагару, 61), Биловар (Попов, 61), Захарченко (Михавко, 61), Гусев (Вивчаренко, 61), Яцик (Бражко, 61), Михайленко (Пихаленок, 61), Торрес (Ярмоленко, 61), Кабаев (Волошин, 61), Супряга (Задорожный, 34; Ванат, 61).

«Вест Бромвич» (стартовый состав): Уайлдсмит, Фурлонг, Филлипс, Хеггэм, Стайлс, Фелловс, Диаките, Моватт, Грант, Прайс, Дайк.

ДИНАМО – ВЕСТ БРОМВИЧ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА