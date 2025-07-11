Мировая с дроздами. Динамо и Вест Бромвич сыграли вничью
Команда Александра Шовковского провела спарринг в Австрии
Киевское «Динамо» провело очередной спарринг в рамках подготовки к новому сезону. Соперником команды Александра Шовковского стал представитель английского Чемпионшипа «Вест Бромвич».
В первом тайме на поле шла невыразительная игра с минимумом обострений у ворот. Понять такой ход событий вполне можно. Киевляне проводят игры на фоне нагрузок, а для «дроздов» это был первый спарринг в летнее межсезонье.
До перерыва вспоминается удар Кабаева, с которым уверенно разобрался Уайлдсмит. Футболисты «Вест Бромвича» могли забить усилиями Прайса, который из хорошей позиции пробил в руки Нещерету.
Во второй половине встречи «дрозды» заиграли более интенсивно и сумели открыть счет, когда Филлипс замкнул навес с фланга.
Вскоре тренерский штаб «Динамо» полностью заменил состав, и киевляне начали активно искать пути к воротам соперников. Должен был забивать Волошин, но после рикошета мяч пролетел над перекладиной. А после длинной передачи от Михавко Ванат выиграл борьбу у соперника и хладнокровно переиграл голкипера. В концовке поединка больще атаковали игроки «Вест Бромвича», но счет не изменился.
Следующий спарринг «Динамо» проведет 16 июля. Соперником киевлян станет хорватский «Осиек».
Товарищеский матч.
«Динамо» – «Вест Бромвич» – 1:1
Голы: Ванат (76) – Филлипс (56)
Предупреждения: Яцик (55) – Прайс (29), Дайк (48), Филлипс (60)
«Динамо»: Нещерет (Игнатенко, 61), Караваев (Брагару, 61), Биловар (Попов, 61), Захарченко (Михавко, 61), Гусев (Вивчаренко, 61), Яцик (Бражко, 61), Михайленко (Пихаленок, 61), Торрес (Ярмоленко, 61), Кабаев (Волошин, 61), Супряга (Задорожный, 34; Ванат, 61).
«Вест Бромвич» (стартовый состав): Уайлдсмит, Фурлонг, Филлипс, Хеггэм, Стайлс, Фелловс, Диаките, Моватт, Грант, Прайс, Дайк.
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"Динамо", "Динамо", о-о-о!
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"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о