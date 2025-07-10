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Товарищеские матчи
Динамо Киев
11.07.2025 12:00 - : -
Вест Бромвич
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Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 23:48 | Обновлено 10 июля 2025, 23:49
85
0

Динамо – Вест Бромвич. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

10 июля 2025, 23:48 | Обновлено 10 июля 2025, 23:49
85
0
Динамо – Вест Бромвич. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо

В пятницу, 11 июля, киевское «Динамо» проведет товарищеский поединок с английским «Вест Бромвич Альбион». Игра начнется в 12:00 по киевскому времени.

Киевская команда продолжает готовиться к новому сезону. «Бело-синие» уже провели три спарринга, проиграв венгерской «Кишварде» (0:2) и датскому «Митьюланду» (1:3). В еще одном матче с «Кишвардой» киевляне одержали победу со счетом 3:0. «Вест Бромвич» представляет Чемпионшип. В прошлом сезоне «дрозды» заняли девятое место второго по силе английского дивизиона. Для «Вест Бромвича» встреча с «Динамо» станет первым спаррингом в летнее межсезонье.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Вест Бромвич», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
11 июля 2025 -
12:00
Вест Бромвич
Тотал больше 2.5 1.61 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Александр Снитко Sport.ua
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