Динамо Киев

Динамо – Вест Бромвич. Текстовая трансляция матча
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В пятницу, 11 июля, киевское «Динамо» проведет товарищеский поединок с английским «Вест Бромвич Альбион». Игра начнется в 12:00 по киевскому времени.
Киевская команда продолжает готовиться к новому сезону. «Бело-синие» уже провели три спарринга, проиграв венгерской «Кишварде» (0:2) и датскому «Митьюланду» (1:3). В еще одном матче с «Кишвардой» киевляне одержали победу со счетом 3:0. «Вест Бромвич» представляет Чемпионшип. В прошлом сезоне «дрозды» заняли девятое место второго по силе английского дивизиона. Для «Вест Бромвича» встреча с «Динамо» станет первым спаррингом в летнее межсезонье.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Вест Бромвич», за которой можно следить в украинской версии сайта.
12:00
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