В пятницу, 11 июля, состоится товарищеский матч между киевским «Динамо» и английским «Вест Бромвичем». За Киевом игра начнется в 12:00.

Динамо

В прошлом сезоне УПЛ коллектив набрал 70 очков в 30 матчах и стал чемпионом Украины уже в семнадцатый раз в истории. Тем не менее, «бело-синим» не повезло в кубке – в финале команда уступила «Шахтеру» в серии пенальти после ничейного счета 1:1 в основное и дополнительное время. На европейской арене дела пошли совсем не удачно — в Лиге Европы киевляне завоевали всего 4 очка в 8 поединках, финишировали на 34-й позиции в турнирной таблице и завершили выступления на этих соревнованиях. Также коллектив уже провел 3 товарищеских игры – 2 против венгерской «Кишварды» (поражение 2:0, победа 3:0) и 1 против датского «Митьюланда» (поражение 3:1).

Вест Бромвич

За 46 игр второго по силе чемпионата Англии команда завоевала 64 очка и заняла 9-е место в турнирной таблице, до зоны плей-офф за выход в АПЛ коллективу не хватило всего 5 баллов. Кубок «Вест Бромвич» покинул еще на стадии 1/32 финала после поражения 5:1 в игре с «Борнмутом». В последний раз клуб принимал участие в Английской Премьер-лиге еще в сезоне 2020/21, после этого «дрозды» уже 4 года играют в Чемпионшипе, и за это время они ни разу не поднимались выше 5-й позиции в таблице.

Интересные факты

В последних 6 официальных играх «Динамо» одержало только 1 победу – 4:0 против «Ингульца» в 27 туре УПЛ.

В последних 10 поединках Чемпионшипа «Вест Бромвич» одержал всего 2 победы, трижды сыграл вничью и 4 раза проиграл.

За 30 матчей УПЛ в прошлом сезоне «динамовцы» пропустили всего 19 мячей – лучший результат среди всех команд турнира.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.62.

Прогноз Sport.ua Динамо Киев Вест Бромвич Тотал больше 2.5 1.62 Сделать ставку

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