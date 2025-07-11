Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

11 июля встретились Динамо Киев и команда Вест Бромвич из Англии.

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Динамо проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Ранее Динамо сыграло два спарринга против команды Кишварда из Венгрии (поражение 0:2 и победа 3:0).

Голы Ната Филлипса и Владислава Ваната установили на табло итоговый счет спарринга – 1:1.

Товарищеский матч. 11 июля

Динамо Киев – Вест Бромвич – 1:1

Голы: Ванат, 76 – Филлипс, 56

Видеообзор матча

ГОЛ, 1:1! Ванат, 76 мин.

Запись игры