Динамо – Вест Бромвич – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор
11 июля проходит товарищеский матч
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
11 июля встретились Динамо Киев и команда Вест Бромвич из Англии.
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Динамо проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Ранее Динамо сыграло два спарринга против команды Кишварда из Венгрии (поражение 0:2 и победа 3:0).
Голы Ната Филлипса и Владислава Ваната установили на табло итоговый счет спарринга – 1:1.
Товарищеский матч. 11 июля
Динамо Киев – Вест Бромвич – 1:1
Голы: Ванат, 76 – Филлипс, 56
Видеообзор матча
ГОЛ, 1:1! Ванат, 76 мин.
Запись игры
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