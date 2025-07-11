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  4. Динамо – Вест Бромвич – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Динамо Киев
11.07.2025 13:00 – FT 1 : 1
Вест Бромвич
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 15:21 | Обновлено 11 июля 2025, 15:57
889
3

Динамо – Вест Бромвич – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор

11 июля проходит товарищеский матч

11 июля 2025, 15:21 | Обновлено 11 июля 2025, 15:57
889
3
Динамо – Вест Бромвич – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор
ФК Динамо Киев

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

11 июля встретились Динамо Киев и команда Вест Бромвич из Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Ранее Динамо сыграло два спарринга против команды Кишварда из Венгрии (поражение 0:2 и победа 3:0).

Голы Ната Филлипса и Владислава Ваната установили на табло итоговый счет спарринга – 1:1.

Товарищеский матч. 11 июля
Динамо Киев – Вест Бромвич – 1:1
Голы: Ванат, 76 – Филлипс, 56

Видеообзор матча

ГОЛ, 1:1! Ванат, 76 мин.

Запись игры

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Динамо Киев товарищеские матчи Вест Бромвич чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Владислав Ванат
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 3
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SHN
1-1-2.
И не одного соперника уровня ЛЧ.
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