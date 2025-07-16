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Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 15:09 | Обновлено 16 июля 2025, 15:14
83
0

Обменялись голами. Полесье сыграло вничью с вице-чемпионом Венгрии

Команда Руслана Ротаня провела спарринг с клубом «Академия Пушкаша»

16 июля 2025, 15:09 | Обновлено 16 июля 2025, 15:14
83
0
Обменялись голами. Полесье сыграло вничью с вице-чемпионом Венгрии
ФК Полесье

«Полесье» продолжает учебно-тренировочные сборы в Австрии. В среду, 16 июля, подопечные Руслана Ротаня в контрольном матче встретились с командой «Академия Пушкаша».

В прошлом сезоне соперник «Полесья» занял в чемпионате Венгрии второе место. Команда отстала от «Ференцвароша» на три очка.

Счет в матче открыл венгерский клуб. На 20-й минуте забил Джоэль Фамейе.

Отыгралось «Полесье» в начале второго тайма. Александр Филиппов получил мяч в штрафной площадке соперника и с разворота пробил в правый нижний угол.

На 16 июля у «Полесья» запланирован еще один матч. Команда Руслана Ротаня сыграет с вице-чемпионом Кипра клубом «Арис». Матч «Полесье» – «Арис» начнется в 18:30 по Киеву.

Товарищеский матч. 16 июля. Австрия

«Полесье» Украина – «Академия Пушкаша» Венгрия – 1:1

Голы: Филиппов, 54 – Фамейе, 20

Полесье (стартовый состав): Волынец, Корнийчук, Сарапий, Виале, Гришкевич, Мельниченко, Крушинский, Леднев, Макуана, Назаренко, Филиппов.

Видеозапись матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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