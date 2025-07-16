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Товарищеские матчи
Полесье
16.07.2025 13:00 - : -
Академия Пушкаша
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 08:46 | Обновлено 16 июля 2025, 08:52
24
0

Полесье – Академия Пушкаша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 июля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча

16 июля 2025, 08:46 | Обновлено 16 июля 2025, 08:52
24
0
Полесье – Академия Пушкаша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

16 июля в 13:00 встречаются Полесье Житомир и венгерская команда Академия Пушкаша.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии. Команды играют на Nexus Arena

Это первый спарринг волков из двух в этой игровой день. 16 июля в 18:30 у Полесья – матч на Paltenstadion с кипрским клубом Арис Лимасол.

Житомирское Полесье готовится к квалификации Q2 Лиги конференций, где сыграет против победителя пары Борац Баня-Лука – Санта-Колома (1:4 в первом матче).

Полесье – Академия Пушкаша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Полесье Житомир смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Академия Пушкаша
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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