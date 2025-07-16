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Полесье
16.07.2025 13:00 – 26 0 : 1
Академия Пушкаша
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Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 12:37 | Обновлено 16 июля 2025, 12:49
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Полесье проводит спарринг с клубом Академия Пушкаша. Стартовые составы

Команда Руслана Ротаня сыграет с серебряным призером чемпионата Венгрии

16 июля 2025, 12:37 | Обновлено 16 июля 2025, 12:49
241
0
Полесье проводит спарринг с клубом Академия Пушкаша. Стартовые составы
ФК Полесье

«Полесье» продолжает учебно-тренировочные сборы в Австрии. В среду, 16 июля, подопечные Руслана Ротаня проведут два контрольных матча.

Первым соперником «Полесья» станет венгерский клуб «Академия Пушкаша». В прошлом сезоне команда заняла в чемпионате Венгрии второе место, отстав от «Ференцвароша» на три очка.

Поединок начнется в 13:00 по Киеву. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Полесья».

Во втором спарринге «Полесье» сыграет с клубом «Арис». В прошлом чемпионате Кипра «Арис» финишировал вторым. Отставание от «Пафоса» составило всего одно очко. Матч «Полесье» – «Арис» начнется в 18:30 по Киеву.

Полесье (стартовый состав): Волынец, Корнийчук, Сарапий, Виале, Гришкевич, Мельниченко, Крушинский, Леднев, Макуана, Назаренко, Филиппов.

Ранее сообщалось, что стало известно, кто покажет матчи украинских команд в еврокубках.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Академия Пушкаша чемпионат Венгрии по футболу контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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