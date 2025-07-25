Оболонь завершила программу летних спаррингов ничьей с СК Полтава
Поединок прошел на базе «Оболони» в Буче
«Оболонь» и СК «Полтава» продолжают подготовку к началу нового сезона. В пятницу, 25 июля, команды сыграли товарищеский матч на базе «Оболони».
Поединок завершился вничью 1:1. Гол в составе «Оболони» после подачи углового забил Владислав Приймак.
Матчем с СК «Полтава» «Оболонь» завершила программу спаррингов на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда сыграла с клубами ЛНЗ (1:2), ФК «Кудровка» (2:0), «Нива» Тернополь (5:1 и 0:1), «Черноморец» (2:0), «Верес» (0:1 и 3:0), «Эпицентр» (1:1).
СК «Полтава» также провела последний спарринг перед началом дебютного сезона в УПЛ. Команда обыграла «Кудровку», уступила «Колосу» (1:3), а также сыграла вничью с «Викторией» Сумы (0:0) и ЛНЗ (1:1).
Товарищеский матч. 25 июля. Буча
«Оболонь» Киев – СК «Полтава» – 1:1
Голы: Приймак – гол.
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