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Оболонь
25.07.2025 16:00 – FT 1 : 1
Полтава
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Украина. Премьер лига
25 июля 2025, 18:14 | Обновлено 25 июля 2025, 18:15
104
0

Оболонь завершила программу летних спаррингов ничьей с СК Полтава

Поединок прошел на базе «Оболони» в Буче

25 июля 2025, 18:14 | Обновлено 25 июля 2025, 18:15
104
0
Оболонь завершила программу летних спаррингов ничьей с СК Полтава
ФК Оболонь

«Оболонь» и СК «Полтава» продолжают подготовку к началу нового сезона. В пятницу, 25 июля, команды сыграли товарищеский матч на базе «Оболони».

Поединок завершился вничью 1:1. Гол в составе «Оболони» после подачи углового забил Владислав Приймак.

Матчем с СК «Полтава» «Оболонь» завершила программу спаррингов на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда сыграла с клубами ЛНЗ (1:2), ФК «Кудровка» (2:0), «Нива» Тернополь (5:1 и 0:1), «Черноморец» (2:0), «Верес» (0:1 и 3:0), «Эпицентр» (1:1).

СК «Полтава» также провела последний спарринг перед началом дебютного сезона в УПЛ. Команда обыграла «Кудровку», уступила «Колосу» (1:3), а также сыграла вничью с «Викторией» Сумы (0:0) и ЛНЗ (1:1).

Товарищеский матч. 25 июля. Буча

«Оболонь» Киев – СК «Полтава» – 1:1

Голы: Приймак – гол.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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