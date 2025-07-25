Оболонь завершила программу летних спаррингов ничьей с СК Полтава

«Оболонь» и СК «Полтава» продолжают подготовку к началу нового сезона. В пятницу, 25 июля, команды сыграли товарищеский матч на базе «Оболони».

Поединок завершился вничью 1:1. Гол в составе «Оболони» после подачи углового забил Владислав Приймак.

Матчем с СК «Полтава» «Оболонь» завершила программу спаррингов на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда сыграла с клубами ЛНЗ (1:2), ФК «Кудровка» (2:0), «Нива» Тернополь (5:1 и 0:1), «Черноморец» (2:0), «Верес» (0:1 и 3:0), «Эпицентр» (1:1).

СК «Полтава» также провела последний спарринг перед началом дебютного сезона в УПЛ. Команда обыграла «Кудровку», уступила «Колосу» (1:3), а также сыграла вничью с «Викторией» Сумы (0:0) и ЛНЗ (1:1).

Товарищеский матч. 25 июля. Буча

«Оболонь» Киев – СК «Полтава» – 1:1

Голы: Приймак – гол.