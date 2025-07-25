Оболонь проводит спарринг с СК Полтава. Стартовые составы

«Оболонь» и СК «Полтава» продолжают подготовку к началу нового сезона. В пятницу, 25 июля, команды сыграют товарищеский матч на базе «Оболони».

«Оболонь» активно готовиться к новому чемпионату. Команда уже провела восемь спаррингов. «Оболонь» сыграла с клубами ЛНЗ (1:2), ФК «Кудровка» (2:0), «Нива» Тернополь (5:1 и 0:1), «Черноморец» (2:0), «Верес» (0:1 и 3:0), «Эпицентр» (1:1).

СК «Полтава» на летних учебно-тренировочных сборах провела четыре спарринга. Команда обыграла «Кудровку», уступали «Колосу» (1:3), а также сыграла вничью с «Викторией» Сумы (0:0) и ЛНЗ (1:1).

Поединок «Оболони» и СК «Полтава» пройдет на базе киевского клуба. Начало матча в 16:00. Трансляция не запланирована.

Ранее сообщалось, что «Полтава» перед дебютом в УПЛ продлила контракты с 11 игроками.