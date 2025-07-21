Полтава перед дебютом в УПЛ продлила контракты с 11 игроками

Как стало известно Sport.ua, клуб «Полтава» сохранил практически всех футболистов, у кого этим летом истек срок действия предыдущих соглашений.

Новый годичный контракт с клубом подписали опытные защитник Евгений Опанасенко и нападающий Евгений Стрельцов. Еще на два сезона согласились остаться в «Полтаве» защитники Николай Бужин, Игорь Коцюмака, Вадим Пидлепич и Андрей Савенков, полузащитники Денис Галенков, Владислав Даниленко (капитан команды), Дмитрий Плахтырь, Святослав Шаповалов и Дмитрий Щербак.

Продолжают действовать контракты у вратаря Валерия Восконяна, полевых игроков Максима Марусича, Евгения Мисюры, Владимира Одарюка, Александра Вивдича, а также юных Ростислава Прокопенко и Ярослава Шевченко.

Пока не понятно, будет ли предложен новый контракт 36-летнему защитнику Илье Ходуле, но сборы он проходит вместе с командой. Вингер Богдан Шмигельский перешел в «Агробизнес», защитник Денис Червинский готовится к сезону с «Металлургом», а полузащитник Владимир Тименко может продолжить карьеру в киевском «Локомотиве». Также по окончании контракта покинул клуб голкипер Богдан Васецкий.

Пополнили ряды «Полтавы» вратари Даниил Ермолов (предыдущий клуб – «Ворскла») и Никита Минчев («Агробизнес»), защитники Олег Веремиенко («Подолье») и Никита Кононов (ЮКСА), полузащитники Алексей Хахлев («Заря») и Артем Онищенко («Олимпия» Савинцы, ААФУ).

По итогам минувшего сезона «Полтава» заняла второе место в Первой лиге и напрямую вышла в УПЛ, где сыграет впервые в истории. Дебютным для команды в элите станет выездной матч с «Рухом». Игра состоится 1 августа, начало – в 18:00.