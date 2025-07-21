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Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 21:17 | Обновлено 21 июля 2025, 21:28
326
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Полтава перед дебютом в УПЛ продлила контракты с 11 игроками

Вице-чемпионский состав Первой лиги сохранен практически полностью

21 июля 2025, 21:17 | Обновлено 21 июля 2025, 21:28
326
1
Полтава перед дебютом в УПЛ продлила контракты с 11 игроками
СК Полтава

Как стало известно Sport.ua, клуб «Полтава» сохранил практически всех футболистов, у кого этим летом истек срок действия предыдущих соглашений.

Новый годичный контракт с клубом подписали опытные защитник Евгений Опанасенко и нападающий Евгений Стрельцов. Еще на два сезона согласились остаться в «Полтаве» защитники Николай Бужин, Игорь Коцюмака, Вадим Пидлепич и Андрей Савенков, полузащитники Денис Галенков, Владислав Даниленко (капитан команды), Дмитрий Плахтырь, Святослав Шаповалов и Дмитрий Щербак.

Продолжают действовать контракты у вратаря Валерия Восконяна, полевых игроков Максима Марусича, Евгения Мисюры, Владимира Одарюка, Александра Вивдича, а также юных Ростислава Прокопенко и Ярослава Шевченко.

Пока не понятно, будет ли предложен новый контракт 36-летнему защитнику Илье Ходуле, но сборы он проходит вместе с командой. Вингер Богдан Шмигельский перешел в «Агробизнес», защитник Денис Червинский готовится к сезону с «Металлургом», а полузащитник Владимир Тименко может продолжить карьеру в киевском «Локомотиве». Также по окончании контракта покинул клуб голкипер Богдан Васецкий.

Пополнили ряды «Полтавы» вратари Даниил Ермолов (предыдущий клуб – «Ворскла») и Никита Минчев («Агробизнес»), защитники Олег Веремиенко («Подолье») и Никита Кононов (ЮКСА), полузащитники Алексей Хахлев («Заря») и Артем Онищенко («Олимпия» Савинцы, ААФУ).

По итогам минувшего сезона «Полтава» заняла второе место в Первой лиге и напрямую вышла в УПЛ, где сыграет впервые в истории. Дебютным для команды в элите станет выездной матч с «Рухом». Игра состоится 1 августа, начало – в 18:00.

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Полтава продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Евгений Опанасенко Евгений Стрельцов инсайд Денис Галенков Дмитрий Щербак Максим Марусич Евгений Мисюра Владимир Одарюк Ярослав Шевченко трансферы трансферы УПЛ Богдан Шмигельский Денис Червинский Владимир Тименко Агробизнес Металлург Запорожье Локомотив Киев Даниил Ермолов Олег Веремиенко Никита Кононов Алексей Хахлев Ворскла Полтава ЮКСА Тарасовка Подолье Хмельницкий Заря Луганск Олимпия Савинцы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Victor673256ua
Полтава боротиметься за виживання.
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