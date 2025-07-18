Волевая победа. Колос в спарринге обыграл СК Полтава

«Колос» и СК «Полтава» продолжают подготовку к старту нового сезона УПЛ. В пятницу, 18 июля, команды сыграли товарищеский матч на поле «Колоса».

Матч начался неудачно для хозяев. Уже на 5-й минуте матча Олег Веремиенко вывел «Полтаву» вперед.

«Колос» отыгрался на 28-й минуте благодаря успешно реализованному пенальти. Хозяева вышли вперед еще до перерыва. На 39-й минуте гол в ворота СК «Полтава» забил Даниэль Алефиренко.

Ну а окончательно свое преимущество команда Руслана Костышина закрепила на 79-й минуте. Алексей Безручук сделал счет 3:1 в пользу клуба из Ковалевки.

Товарищеский матч. 18 июля. Ковалевка, стадион «Колос»

«Колос» – СК «Полтава» – 3:1

Голы: Демченко, 28 (пенальти), Алефиренко, 39, Безручук, 79 – Веремиенко, 5

Видеозапись матча