В пятницу, 18 июля, состоится товарищеская игра между «Колосом» и «СК Полтава». По киевскому времени поединок начнется в 16:00.

Колос

Прошлый сезон команда провела достаточно стабильно – в чемпионате за 30 игр «Колос» набрал 36 очков и занял 10 место, оторвавшись от зоны переходных игр на 9 баллов. В Кубке Украины коллектив дошел до стадии 1/16 финала, где в серии пенальти уступил киевской «Оболони». В последнем товарищеском матче клуб обыграл «Левый Берег» со счетом 7:2.

СК Полтава

В прошлом розыгрыше Первой лиги Украины за 22 матча команда набрала 41 балл, заняла 2-ю строчку и благодаря этому получила прямую путевку в высший дивизион страны. От безудержного чемпиона «Эпицентра» клуб отстал на 12 очков. В кубке «СК Полтава» дошла до 1/32 финала, однако там уступила «Металлисту 1925» со счетом 5:3.

Интересные факты

Только «Динамо» (19) и «Александрия» (22) пропустили меньшее количество голов в прошлом сезоне УПЛ, чем «Колос» – а 25 мячей.

«СК Полтава» отметилась 31 голом в прошлом сезоне Первой лиги, среди команд чемпионской группы лучший показатель только у «Эпицентра» (39) и «ЮКСА» (33).

Лишь в 1 из 5 последних официальных матчей прошлого сезона «Колос» забил более 1 гола – тогда клуб победил «Карпаты» со счетом 2:1.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.51.

Прогноз Sport.ua Колос СК Полтава Тотал больше 2 1.51 Сделать ставку

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